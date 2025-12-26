मराठवाडा

''मी निवडून आलोय, आत जाऊ द्या!'' फरशी कारागीराला पोलिसांनी बाहेरच अडवलं; माजी उपनगराध्यक्षाचा केला पराभव

Parli Nagar parishad: परळी नगरपालिकेच्या निवडणुकीत अनेक अनपेक्षित निकाल लागले आहेत. एक साधा फरशी कारागीर निवडून आल्याने आश्चर्य व्यक्त होतंय. त्यांनी एका मोठ्या नेत्याचा पराभव केला.
सकाळ वृत्तसेवा
बीड: येथील बांधकाम क्षेत्रातील फरशी कारागीर सय्यद फारुख गणी (बब्बू) या काँग्रेसच्या उमेदवाराने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नगरपालिकेचे माजी उपनगराध्यक्ष अय्युब पठाण यांचा पराभव केला आहे. या धक्कादायक विजयाची सध्या संपूर्ण परळीत जोरदार चर्चा होत आहे.

