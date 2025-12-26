''मी निवडून आलोय, आत जाऊ द्या!'' फरशी कारागीराला पोलिसांनी बाहेरच अडवलं; माजी उपनगराध्यक्षाचा केला पराभव

नितीन चव्हाणबीड: येथील बांधकाम क्षेत्रातील फरशी कारागीर सय्यद फारुख गणी (बब्बू) या काँग्रेसच्या उमेदवाराने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नगरपालिकेचे माजी उपनगराध्यक्ष अय्युब पठाण यांचा पराभव केला आहे. या धक्कादायक विजयाची सध्या संपूर्ण परळीत जोरदार चर्चा होत आहे..परळी नगरपालिकेच्या निवडणुकीत अनेक अनपेक्षित निकाल लागले असले, तरी प्रभाग क्रमांक ३ अ मधील निकाल सर्वाधिक चर्चेचा ठरला. फरशी कारागीर म्हणून काम करणारा तरुण सय्यद फारुख गणी (बब्बू) हा युवक काँग्रेसकडून रिंगणात होता. त्यांच्यासमोर दोनवेळा निवडून आलेले माजी उपनगराध्यक्ष अय्युब पठाण व इतर मातब्बर उमेदवार होते. महायुतीचे उमेदवार सर्वच बाबतीत तगडे असल्याने ते एकतर्फी निवडून येतील, असे वाटत असतानाच काँग्रेसच्या 'पंजा' चिन्हावर लढणाऱ्या फारुख गणी यांनी विजयश्री खेचून आणली. उमेदवारी मागे घेण्यासाठी त्यांना अनेक ऑफर देण्यात आल्या आणि दबावही टाकण्यात आला; मात्र कशालाही भीक न घालता त्यांनी निर्भीडपणे निवडणूक लढवून विजय मिळवला..सोलापुरात गुन्हा दाखल! मी पत्रकार आहे म्हणून शिवभोजन केंद्रचालकांकडून दरमहा घेतला हप्ता; घराचे बांधकाम सुरु असल्याने हप्ता वाढवून मागितला अन्....कार्यकर्त्यांशिवाय प्रचारफारुख गणी यांनी काँग्रेसकडून उमेदवारी दाखल केली तेव्हा ओळखीचे लोकही दिल्लगी करून त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करू लागले. प्रचाराला सोबत येण्यासाठी कार्यकर्ते जमा करायला पैसे लागतात, मात्र उमेदवार स्वतः मजूर असल्याने त्यांच्याकडून खर्चाची अपेक्षा नव्हती. विशेष म्हणजे, प्रचारादरम्यान मतदारांकडूनच उमेदवाराला चहा-नाष्टा झाल्याचे अनेकांनी सांगितले. चक्क प्रतिस्पर्धी उमेदवारानेही त्यांना चहा-नाष्टा दिल्याचे नागरिक सांगतात. काँग्रेसची ‘हॅण्डबिले’ मतदारांपर्यंत पोहोचवणे आणि हात जोडून ‘एकदा निवडून द्या’ हे वाक्य हिंदी-मराठीतून बोलणे एवढाच त्यांचा प्रचार होता. मतदारांनी मात्र थेट संपर्क साधणाऱ्या या गरीब उमेदवाराला मनापासून साथ दिली. बांधकामाची थापी आता समाजसेवेत कार्य करणार असल्याने या नव्या नगरसेवकाचे कौतुक होत आहे..Pachod Crime : वाढदिवसाला डीजे वाजवण्यावरून वाद ; दुचाकी पेटवणाऱ्या चौघांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले!...अन् पोलिसांनी त्यांना अडवलेफारुख गणी (बब्बू) हे इतके साधे आहेत की, मतमोजणीच्या दिवशी त्यांना कोणीच ओळखले नाही. विजयाचे प्रमाणपत्र घेण्यासाठी ते आत जात असताना पोलिसांनी त्यांना अडवले. त्यावेळी, ‘मी निवडून आलो आहे, मला प्रमाणपत्र घ्यायचे आहे, मला आत जाऊ द्या’ असे त्यांना पोलिसांना सांगावे लागले. आजूबाजूच्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी ओळख पटवून दिल्यानंतर त्यांना आत सोडण्यात आले. विशेष म्हणजे मतमोजणीला जाताना त्यांच्याकडे प्रतिनिधीही नव्हता आणि फेरमतमोजणी झाली, हेही त्यांना माहीत नव्हते. फारुख गणी हे ७२ मतांनी विजयी झाले आहेत..प्रमाणिकपणे काम करणारनवनिर्वाचित नगरसेवक फारुख गणी यांनी सांगितले की, मी फरशी कारागीर आहे हे सर्वांना माहिती आहे. पोटासाठी मला काम करावेच लागणार आहे. असे असले तरी, माझे काम सांभाळून मी जनतेच्या कामासाठी वेळ देणार आहे. पाणी, नाली, रस्ता, वीज एवढ्याच जनतेच्या अपेक्षा असतात, त्या पूर्ण करण्यासाठी मी प्रामाणिकपणे काम करणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.