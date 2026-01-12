मराठवाडा

Parli Nagar Parishad Election: परळी नगर पालिकेत राष्ट्रवादीच्या आघाडीतून MIM बाहेर; सत्तास्थापनेनंतर नेमकं काय घडलं?

MIM Councillorresigns from the ruling alliance group in Parli: राज्यभर चर्चा झाल्यानंतर परळी नगर परिषदेच्या सत्तागटातून एमआयएमने बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. गटनेत्याकडे तसं पत्र देण्यात आलं आहे.
Parli Nagar Parishad Election

Parli Nagar Parishad Election Result

संतोष कानडे
Dhananjay Munde NCP: परळी नगर पालिकेत सत्तास्थापनेवेळी गटनेता निवडीदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसला एमआयएमने पाठिंबा दिला होता. मात्र त्यानंतर राज्यभर ही बातमी पसरली आणि गटामध्ये समाविष्ट असलेल्या शिवसेनेवर प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले. त्यामुळे खुद्द एकनाथ शिंदे यांनाही यावर उत्तर द्यावं लागलं होतं.

Beed
Dhananjay Munde
NCP
MIM
Parli
mahanagar palika

