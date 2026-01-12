Parli Nagar Parishad Election: परळी नगर पालिकेत राष्ट्रवादीच्या आघाडीतून MIM बाहेर; सत्तास्थापनेनंतर नेमकं काय घडलं?

Dhananjay Munde NCP: परळी नगर पालिकेत सत्तास्थापनेवेळी गटनेता निवडीदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसला एमआयएमने पाठिंबा दिला होता. मात्र त्यानंतर राज्यभर ही बातमी पसरली आणि गटामध्ये समाविष्ट असलेल्या शिवसेनेवर प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले. त्यामुळे खुद्द एकनाथ शिंदे यांनाही यावर उत्तर द्यावं लागलं होतं..मात्र आता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटामधून एमआयएमने बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवसेना-एमआयएम युती झाल्याचा आरोप होत असल्याने एमआयएमने हा निर्णय घेतला आहे. शिवसेनेने यावर स्पष्टीकरण देताना, आम्ही एमआयएमसोबत गेलो नाहीत, असं म्हटलं होतं. राष्ट्रवादी-भाजप-शिवसेना अशी युती असून गटनेत्याच्या निवड प्रक्रियेदरम्यान एमआयएमने राष्ट्रवादीला पाठिंबा दिला.. त्यात आमचा काहीही संबंध नाही, असं शिवेनेने म्हटलं होतं. मात्र दुसरीकडून राष्ट्रवादीवर दबावही आणला होता..Sagar Karande : हास्याच्या रंगमंचावरून बिग बॉसच्या घरात : सागर कारंडे स्पर्धकांना हसवणार की रडवणार ?.त्यामुळे आता एमआयएमच्या नगरसेविका शेख आयशा यांनी स्वतःहून गटामधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस-शिवसेना आघाडीचे गटनेने वैजनाथ भानुदासराव सोळंके यांच्याकडे त्यांकडे त्यांनी तसं पत्र दिलं आहे. आता सत्तापक्षातून एमआयएमने बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्याचं स्पष्ट झालं आहे..नगर पालिकेतलं संख्याबळ कसं आहे?परळी नगरपरिषद निवड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत गटनेत्याची निवड करण्यात आली. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मित्र पक्षाच्या गटनेतेपदी नगरसेवक तथा राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष वैजनाथ सोळंके यांची निवड झाली. या गटात नगराध्यक्ष व राष्ट्रवादी काँग्रेस -16 , अपक्ष - 4, शिवसेना - 2, एमआयएम - 1, अशा 24 जणांचा समावेश आहे. तर दुसरीकडे, भाजपचे 7 आणि अपक्ष 2 अशा 9 नगरसेवकांनी स्वतंत्र गट स्थापन केला असून पवन मुंडे यांची गटनेतेपदी सर्वानुमते निवड झाली..MPSC Success Story: संघर्ष पाचवीलाच... तरी केदार गरड बनला क्लासवन अधिकारी; एमपीएससीत राज्यात प्रथम, परिस्थितीवर मात करत यशाला गवसणी!.शिवसेनेने दिला होता इशारापरळी नगरपालिका निवडणुकीत शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपच्या महायुतीने स्पष्ट बहुमत मिळवलं होतं. मात्र, गटनेता निवडीच्या प्रक्रियेत शिवसेनेला विश्वासात न घेता एमआयएमच्या नगरसेवकाला गटात घेतल्यामुळे शिंदेंच्या शिवसेनेने संताप व्यक्त केला होता. एमआयएमला गटातून हाकलून द्या, अथवा आम्हाला या गटातून बाहेर पडण्याची परवानगी द्यावी, अशी भूमिका शिवसेना जिल्हा प्रमुख सचिन मुळूक यांनी मांडली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.