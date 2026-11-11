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Parli Vaijnath News : देवदर्शनासाठी आलेले ७८ वर्षीय हरिभाऊ परळी रेल्वे स्थानकावरून अचानक बेपत्ता; अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध अपहरणाचा गुन्हा दाखल, पोलिसांकडून शोध सुरू

Parli Railway Station Missing Elderly Man: पंढरपूर आणि परळी वैजनाथ येथे देवदर्शनासाठी आलेले ७८ वर्षीय हरिभाऊ कोंडाळ रेल्वे स्थानकावरून बेपत्ता झाले आहेत. अपहरणाचा गुन्हा दाखल असून रेल्वे पोलिसांकडून शोध सुरू आहे.
Haribhau Kondal

Haribhau Kondal

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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परळी वैजनाथ : पंढरपूर आणि परळी वैजनाथ येथे देवदर्शनासाठी आलेले सेलू (जि. परभणी) येथील ७८ वर्षीय वृद्ध परळी रेल्वे स्थानकावर उभ्या असलेल्या रेल्वेतून अचानक बेपत्ता झाल्याची घटना घडली आहे. याप्रकरणी परळी वैजनाथ रेल्वे पोलीस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांनी तपासाची चक्रे फिरवली आहेत. हरिभाऊ पुंजाजी कोंडाळ (वय ७८, रा. विद्यानगर, सेलू, जि. परभणी) असे बेपत्ता झालेल्या वृद्धाचे नाव आहे.

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