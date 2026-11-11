Parli Vaijnath News : देवदर्शनासाठी आलेले ७८ वर्षीय हरिभाऊ परळी रेल्वे स्थानकावरून अचानक बेपत्ता; अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध अपहरणाचा गुन्हा दाखल, पोलिसांकडून शोध सुरू

परळी वैजनाथ : पंढरपूर आणि परळी वैजनाथ येथे देवदर्शनासाठी आलेले सेलू (जि. परभणी) येथील ७८ वर्षीय वृद्ध परळी रेल्वे स्थानकावर उभ्या असलेल्या रेल्वेतून अचानक बेपत्ता झाल्याची घटना घडली आहे. याप्रकरणी परळी वैजनाथ रेल्वे पोलीस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध अपहरणाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांनी तपासाची चक्रे फिरवली आहेत. हरिभाऊ पुंजाजी कोंडाळ (वय ७८, रा. विद्यानगर, सेलू, जि. परभणी) असे बेपत्ता झालेल्या वृद्धाचे नाव आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी सुलाबाई हरिभाऊ कोंडाळ (वय ७०), त्यांचे पती हरिभाऊ पुंजाजी कोंडाळ आणि भावजय कमल शिवाजी निवळकर (सर्व रा. विद्यानगर, हनुमान मंदिराजवळ, सेलू, जि. परभणी) हे तिघेजण देवदर्शनासाठी पंढरपूर येथे गेले होते. तेथून दर्शन आटोपून ते दि. ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी रात्री ११.०० वाजता मिरज-परळी रेल्वेने निघाले आणि दि. ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सकाळी ७.०० वाजता परळी वैजनाथ रेल्वे स्थानकावर पोहोचले..पुढील रेल्वेला वेळ असल्याने तिघांनीही प्रभू वैद्यनाथाचे दर्शन घेतले व पुन्हा रेल्वे स्थानकावर आले. दुपारी १२.०० वाजेच्या सुमारास फलाट क्रमांक ३ वर उभ्या असलेल्या परळी-अकोला रेल्वेच्या समोरील जनरल डब्यात ते गावी जाण्यासाठी तिकीट काढून बसले आणि डब्यातच झोपी गेले. दुपारी १२.३० वाजेच्या सुमारास डब्यात इतर प्रवाशांची वर्दळ व आवाज झाल्याने सुलाबाई आणि कमल यांना जाग आली. त्यावेळी सीटच्या खाली झोपलेले हरिभाऊ कोंडाळ त्यांना जागेवर दिसून आले नाहीत. नातेवाईकांनी संपूर्ण रेल्वे, फलाट आणि रेल्वे स्थानकाबाहेरील परिसरात त्यांचा शोध घेतला, परंतु ते कुठेही आढळून आले नाहीत. अखेर दोघींनी पंढरपूर-निजामाबाद रेल्वेने परभणी गाठले व तेथून सेलू येथे परतल्या..हरिभाऊ कोंडाळ हे मागील सहा महिन्यांपासून काहीतरी बडबड करून वेडसरपणासारखे वागत होते आणि घरातून कुठेही चालत निघून जात असत. सहा महिन्यांपूर्वी ते अशाच प्रकारे रात्री २.०० वाजता सेलू येथून पायी चालत पाथरी व देवनांद्रापर्यंत गेले होते, तेथून त्यांना परत आणण्यात आले होते. त्यांच्यावर परभणी येथील डॉ. राहुल पाटील यांच्या रुग्णालयात उपचार सुरू असून त्यांना औषधोपचार सुरू होते. हरिभाऊ हे वेडसरपणाच्या धुंदीत झोपेतून उठून कुठेतरी निघून गेले असावेत किंवा कोणीतरी अज्ञात व्यक्तीने अज्ञात कारणासाठी अथवा त्यांना गुप्तपणे व गैरपणे डांबून ठेवण्याच्या उद्देशाने त्यांचे अपहरण केले असावे, अशा संशयावरून सुलाबाई कोंडाळ यांनी दि. १० नोव्हेंबर २०२६ रोजी फिर्याद दिली. या फिर्यादीवरून परळी वैजनाथ रेल्वे पोलीस ठाण्यात गु.र.नं. १५७/२०२६, भारतीय न्याय संहिता २०२३ च्या कलम १४० (३) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.सदर प्रकरणाचा पुढील तपास लोहमार्ग छत्रपती संभाजीनगरचे पोलीस अधीक्षक संदिप पालवे, जालना लोहमार्गचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी ईसामोद्दीन पठाण आणि परळी वैजनाथ रेल्वे पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक शैलेश जोगदंड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक संपत फड हे करत आहेत..बेपत्ता वृद्धाचे वर्णन व संपर्कासाठी आवाहन: हरिभाऊ पुंजाजी कोंडाळ (वय ७८) यांचा रंग गोरा, बांधा सडपातळ, उंची ५ फूट ६ इंच, चेहरा गोल, डोळे घारे असून डोक्याला टक्कल व बाजूचे केस पांढरे आहेत. त्यांच्या अंगात पांढरे धोतर, पांढरा खमीस शर्ट व उपरणे असून पायात विटकरी रंगाची चप्पल आहे. त्यांना मराठी भाषा अवगत आहे. या वर्णनाच्या व्यक्तीबाबत कोणालाही माहिती मिळाल्यास परळी रेल्वे पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी सपोनि शैलेश जोगदंड (मो. ९८१९३६७५८१), तपास अधिकारी पोउपनि एस. आर. फड (मो. ९९२३४३९१३७) किंवा फिर्यादी (मो. ८२३७६३१६३३) यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन रेल्वे प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.