Beed Road Protest: रस्त्यासाठी ‘रास्ता रोको’; ग्रामस्थांचा एल्गार; डाबी फाट्यावर वाहतूक ठप्प; विद्यार्थ्यांनीही घेतला सहभाग

नागापूर: ‘रस्ता नाही तर मतदान नाही’, असा निर्धार करत नागापूर सर्कलसह पंचक्रोशीतील जनता रस्त्यावर उतरली असून, सोमवारी (ता. तीन) सकाळी दहापासूनच डाबी फाट्यावर बेमुदत रास्ता रोको आंदोलन सुरू केले. यावेळी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या..परळी तालुक्यात सर्वात मोठ्या असणाऱ्या नागापूर सर्कलसह पंचक्रोशीतील ४० ते ५० गाव-खेडे, वाड्या-वस्त्यांना जोडणाऱ्या टोकवाडीपासून डाबी, डाबी तांडा, दौनापूर, दौनापूर तांडा, वानटाकळी, वानटाकळी तांडा, अस्वलअंबा, नागापूर, मांडेखेल, गोपाळपूर, माळहिवरा तडोळी, तडोळीतांडा, नागपिंपरी, राक्षसवाडी, बोधेगाव, मोहा, गडदेवाडी यांसह गावखेड्यांना जोडणारा टोकवाडी ते गडदेवाडी हा रस्ता सात-आठ वर्षांपासून अत्यंत खराब झाला आहे. या रस्त्यावरून वाहनधारकांना आपला जीव मुठीत घेऊन ये-जा करावी लागते..Harshvardhan Sapkal: ‘ई-२०’ हा मोठा गैरव्यवहार: हर्षवर्धन सपकाळ, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी राजीनामा द्यावा .रस्त्यावर गुडघ्याएवढे खड्डे पडले असून, त्यात पावसाचे पाणी साचल्यामुळे रस्त्यात खड्डे की खड्ड्यात रस्ते, हेच समजत नाही. त्यामुळे अपघातांचेदेखील प्रमाण वाढले आहेत. नागरिकांनी प्रशासनास पक्का व मजबूत रस्त्याची वारंवार मागणी करूनही शासनाने दखल घेतली नाही. त्यामुळे अखेर नागापूरसह पंचक्रोशीतील जनता रस्त्याच्या मागणीसाठी एकजुटीने रस्त्यावर उतरली. रस्ता न केल्यास सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अंबाजोगाई या कार्यालयावर मोठा मोर्चा काढू, असा इशारा डीवायएफआय संघटनेचे तालुकाध्यक्ष विलास घुगे यांनी दिला..रस्ता नाही तर मतदान नाहीटोकवाडी नागापूर गडदेवाडी हा रस्ता प्रशासनाने तत्काळ करावा, अन्यथा रस्ता होत नाही तोपर्यंत आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांमध्ये कोणत्याही उमेदवाराला मतदान न करण्याचा सामूहिक निर्णय घेतल्याचे अस्वलअंबा येथील ग्रामस्थ रमेश ढाकणे यांनी सांगितले..Lashkar-e-Taiba Claim : भारतीय एजंट्सनी पाकिस्तानात घुसून ३० दहशतवादी केले ठार: लष्करच्या हस्तकाचा धक्कादायक दावा .शालेय विद्यार्थीही उतरले रस्त्यावरयाच रस्त्यावरून नागापूर ग्रामीण पंचक्रोशीतील असंख्य विद्यार्थी स्कूलबस, ऑटोसह विविध वाहनांतून शाळेला जातात. परंतु, हा रस्ता खराब झाल्यामुळे त्यांनाही याचा त्रास होत आहे. विद्यार्थ्यांनी आपली एक दिवसाची सुटी घेऊन या ‘रास्ता रोको’मध्ये सहभाग घेऊन ‘रस्ता दुरुस्त झालाच पाहिजे’, ‘प्रशासनाचा जाहीर निषेध’ अशा घोषणा दिल्या. विद्यार्थी अक्षरशः रस्त्यावर बराच वेळ बसून होते..या रास्ता रोकोची दखल घेत सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परळीचे उपअभियंता गोविंद मुंडे यांनी आंदोलनस्थळी येत नागरिकांना लवकरात लवकर नवीन रस्ता करू, तोपर्यंत पंधरा दिवसांत या रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्यात येणार असल्याचे लेखी आश्वासन दिले. नागरिकांनी हे आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.