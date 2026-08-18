Parli Vaijnath: परळी, औंढा, वेरूळला भोलेनाथांचा गजर; पहिल्या श्रावणी सोमवारनिमित्त लाखो भाविकांनी घेतले दर्शन

परळी वैजनाथ: पहिला श्रावणी सोमवार व नागपंचमी असा दुहेरी योग जुळून आल्यामुळे येथील प्रभू वैद्यनाथ, औंढा नागनाथ येथील नागनाथ आणि वेरूळ येथील घृष्णेश्वर या बारापैकी मराठवाड्यातील तीन ज्योतिर्लिंग मंदिरांत दर्शनासाठी आज शिवभक्तांनी प्रचंड गर्दी केली. ‘हर हर महादेव’चा जयघोष करीत लाखो भाविक भोलेनाथांच्या चरणी लीन झाले.‘हर हर महादेव’, ‘प्रभू वैद्यनाथ महाराज की जय’च्या जयघोषाने परळी येथील प्रभू वैद्यनाथांचा मंदिर परिसर दणाणून गेला. पहाटेपासून भाविकांची दर्शनसाठी गर्दी होती. सायंकाळपर्यंत सुमारे दीड लाखावर भाविकांनी वैद्यनाथाचे दर्शन घेतले. त्यानंतरही उशिरापर्यंत गर्दी कायम होती. .पहाटे चारच्या सुमारास काकडा आरती, रुद्राभिषेक-पूजा झाल्यानंतर मंदिर भाविकांना दर्शनासाठी खुले झाले. महिला-पुरुषांसाठी वेगवेगळ्या दर्शन रांगा होत्या. शंभर रुपये देणगी शुल्कावर विशेष दर्शन पासची व्यवस्था होती. शिवपिंडीस भाविकांनी बेलफुल, तांदळाची शिवामूठ अर्पण केली. अनेक भाविकांनी दही, दूध, जल अर्पण केले. शेकडोंनी अभिषेक केले.आमदार धनंजय मुंडे यांनी वैद्यनाथाचे दर्शन घेतले. ते अध्यक्ष असलेल्या नाथ प्रतिष्ठानच्या वतीने मंदिर सुमारे तीस क्विंटल फुलांनी सजवण्यात आले होते. या प्रतिष्ठानतर्फे भाविकांना प्रसादाचे वाटपही झाले. मंदिरावर आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे. दरम्यान, देवस्थान संस्थेचे विश्वस्त राजेश देशमुख, प्रा. बाबा देशमुख व त्यांचे सहकारी व्यवस्थेवर लक्ष ठेवून होते. परिसरात पोलिसांचा चोख बंदोबस्त होता..BWF World Championships: गतविजेत्याला आयुषचा धक्का; जागतिक अजिंक्यपद बॅडमिंटन.कावड यात्रा दाखललातूर, परभणी, हिंगोली, नांदेड आदी जिल्ह्यांतून अनेक कावड यात्रा येथे दाखल झाल्या. कावड यात्रा, भाविकांची गर्दी आदींमुळे परळी शहर भक्तिमय होऊन गेले होते.रिमझिमत्या पावसात उत्साहखुलताबाद: श्रावणी सोमवार, सलग सुट्यांमुळे वेरूळ येथील श्री घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंगाच्या दर्शनासाठी काल मध्यरात्रीपासून सुरू झालेली गर्दी आज रात्री उशिरापर्यंत कायम होती. रिमझिम पावसातही हजारो भाविकांनी ‘हर हर महादेव’, ‘बम बम भोले’चा जयघोष करत घृष्णेश्वराचे दर्शन घेतले..शनिवार, रविवारच्या सलग सुटीमुळे घृष्णेश्वर मंदिरासह वेरूळ लेणी पाहण्यासाठीही पर्यटकांची मोठी गर्दी झाली होती. आज श्रावणी सोमवारची पर्वणी होती. त्यामुळे गर्दीत भर पडली. मंदिरापासून जोडरस्त्यापर्यंत बॅरिकेड्स लावून रांगेची व्यवस्था केल्याने, येण्या-जाण्यासाठी स्वतंत्र मार्ग केल्याने दर्शन व्यवस्था काही प्रमाणात सुरळीत राहिली. मात्र वाहने पूर्वेकडे लेणी परिसरात, तर पश्चिमेकडे भोसले चौकाबाहेर एक ते दीड किलोमीटरवर थांबविण्यात आल्याने शेकडोंची गैरसोय झाली. दर्शनासाठी दोन ते अडीच तास लागत होते.पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छतागृहांची पुरेशी व्यवस्था नसल्याने महिला व वृद्ध भाविकांची गैरसोय झाली. पुढील प्रत्येक सोमवारी सुविधांवर भर देण्याची अपेक्षा भाविकांनी व्यक्त केली. दरम्यान, अनेक दुकाने बॅरिकेडच्या आत गेल्याने काहींना दुकाने बंद ठेवावी लागली..Devendra Fadnavis: मुख्यमंत्र्यांच्या हाती मोठी ताकद! आता कोणत्याही मंत्र्याचा निर्णय बदलता येणार, फडणवीसांना नवे अधिकार.गाभाऱ्यातील अभिषेक बंदभाविकांच्या गर्दीमुळे संपूर्ण श्रावण मासात मंदिराच्या गाभाऱ्यातील अभिषेक बंद ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे भाविकांना बाहेरूनच दर्शन घेण्याची व्यवस्था करण्यात आली.सुरक्षेला मिळाले बळमंदिर परिसरात महाराष्ट्र सिक्युरिटी फोर्सच्या जवानांची नियुक्ती केल्याने सुरक्षाव्यवस्थेला बळ मिळाले आहे. कडक बंदोबस्तामुळे अवैध पद्धतीने दर्शन घडवून देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या दलालांना काही प्रमाणात चाप बसल्याचे दिसून आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.