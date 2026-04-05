Parli bypass traffic news: परळी बायपास रविवारीपासून बंद; रेल्वे रुळ व पुलाच्या कामामुळे मुख्य रस्त्यावर वाहतुकीचा ताण

परळी वैजनाथ: रेल्वे रुळ टाकणे व पुलाच्या कामाच्या खोदकामामुळे परळीचा वळ रस्ता (बायपास) वाहतुकीसाठी रविवार (ता.5) पासून बंद केला जाणार आहे. यामुळे परळी शहरातील मुख्य रस्त्यावर वाहतुकीचा ताण पडणार आहे.परळी -बीड- अहिल्यानगर या रेल्वे मार्गाचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे या मार्गावरील परळी रेल्वे स्थानकापासून टोकवाडी या गावादरम्यान रेल्वे रुळ टाकण्याचे काम गेल्या अनेक महिन्यापासून सुरू आहे या मार्गावरून जाणारा टोकवाडी -ब्रह्मवाडी -जिरेवाडी -कन्हेरवाडी या गावालगतच्या वळण रस्त्यावर (बायपास) टोकवाडी परिसरात खोदकाम करून त्यावर रेल्वे रूळ टकणे,पुलाचे बांधकाम करणे आदी कामामुळे हा रस्ता रविवार (ता. 5 )पासून वाहतुकीसाठी बंद केला जाणार आहे.भूसंपादन व इतर तांत्रिक कारणामुळे हे काम रखडले होते. रखडलेल्या या कामाला आता गती मिळाली असून रेल्वे रूळ टाकण्यासाठी खोदकाम सुरू होत आहे. .त्यामुळे हा मार्ग वाहतुकीसाठी बंद केला जात आहे याबाबतचा फलक उपविभागीय अधिकारी कार्यालय परळी वैजनाथ यांच्यामार्फत या मार्गावर लावलेला आहे. पुढे अनेक दिवस हे काम चालणार असल्याने पर्यायी रस्ता होईपर्यंत या मार्गावरून वाहतूक बंद राहणार आहे वळण रस्त्यावरील वाहतूक बंद राहणार असल्याने या मार्गावरील वाहतुकीचा ताण परळी शहरातील छत्रपती संभाजी चौक -रेल्वे उड्डाणपूल- एक मिनार चौक -छत्रपती शिवाजी महाराज चौक -जिजामाता चौक- कन्हेरवाडी या शहरातील या मुख्य मार्गावर पडणार आहे. .त्यामुळे लातूर,पुणे,कळब, अंबाजोगाई या मार्गावरून तसेच परभणी,नांदेड,गंगाखेड,बीड माजलगाव सिरसाळा येथून येणारी वाहने या मार्गावरून ये जा करणारी इतर वाहने परळी शहरातून जाणार आहेत. यामुळे या मार्गावर वाहतुकीची कोंडी टाळण्यासाठी पोलीस प्रशासनाला ठोस उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत.या मार्गावर रस्त्याच्या कडेला उभी राहणारी वाहने,अतिक्रमणे काढून असता मोकळा करावा लागणार आहे. यामुळेपरळीकरांची. गैरसे दूर होण्यास मदत होईल.