मराठवाडा

Parli bypass traffic news: परळी बायपास रविवारीपासून बंद; रेल्वे रुळ व पुलाच्या कामामुळे मुख्य रस्त्यावर वाहतुकीचा ताण

Traffic Alert: Parli Bypass Road Closed from Sunday for Railway Track Laying

परळी वैजनाथ :शहरालगत टोकवाडी- जिरेवाडी -कन्हेरवाडी मार्गे जाणाऱ्या वळण रस्त्यावर रेल्वे रुळाचे काम सुरू होणार असल्याने हा रस्ता वाहतुकीसाठी बंद केला जात आहे. याबाबतचा फलक मार्गावर लावण्यात आला आहे.

Sakal

लक्ष्मण वाकडे
Updated on

परळी वैजनाथ: रेल्वे रुळ टाकणे व पुलाच्या कामाच्या खोदकामामुळे परळीचा वळ रस्ता (बायपास) वाहतुकीसाठी रविवार (ता.5) पासून बंद केला जाणार आहे. यामुळे परळी शहरातील मुख्य रस्त्यावर वाहतुकीचा ताण पडणार आहे.

परळी -बीड- अहिल्यानगर या रेल्वे मार्गाचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे या मार्गावरील परळी रेल्वे स्थानकापासून टोकवाडी या गावादरम्यान रेल्वे रुळ टाकण्याचे काम गेल्या अनेक महिन्यापासून सुरू आहे या मार्गावरून जाणारा टोकवाडी -ब्रह्मवाडी -जिरेवाडी -कन्हेरवाडी या गावालगतच्या वळण रस्त्यावर (बायपास) टोकवाडी परिसरात खोदकाम करून त्यावर रेल्वे रूळ टकणे,पुलाचे बांधकाम करणे आदी कामामुळे हा रस्ता रविवार (ता. 5 )पासून वाहतुकीसाठी बंद केला जाणार आहे.भूसंपादन व इतर तांत्रिक कारणामुळे हे काम रखडले होते. रखडलेल्या या कामाला आता गती मिळाली असून रेल्वे रूळ टाकण्यासाठी खोदकाम सुरू होत आहे.

