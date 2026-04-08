Parli Vaijnath Power line Accident: परळीतील पोलिस कॉलनीजवळ लाकूडवाहू ट्रकला विजेच्या तारा अडकल्याने तारा तुटून रस्त्यावर; नागरिकांच्या समयसूचकतेमुळे मोठा अनर्थ टळला

परळी वैजनाथ: विजेच्या लोम काढणाऱ्या तारा लाकूड वाहून नेणाऱ्या ट्रकला अडकून रस्त्यावर तुटून पडल्या नागरिकांच्या समय सूचकतेमुळे परळीत मोठा अनर्थ टळला आहे. या घटनेची मोठी चर्चा शहरात होत आहे. . परळी शहरातील आझाद चौक परिसरातील पोलीस कॉलनी जवळ बुधवारी( ता. 8)सकाळी साडे अकराच्या सुमारास लाकूड वाहून नेणारा व लाकडाने खचाखच भरलेला ट्रक आझाद चौकाकडे जात होता. या मार्गावर विजेच्या लोबकाळणाऱ्या तारांचा अंदाज ट्रक चालकाला न आल्याने विजेच्या तारा ट्रकच्या लाकडात वरच्या बाजूला अडकून तारा तुटून रस्त्यावर पडल्या. वीज प्रवाह चालू असल्याने ठिणग्या उडाल्या. रस्त्यावरून ये जा करणारे नागरिक हा प्रकार होताच जागीच थांबले. .थांबलेल्या व परिसरातील नागरिकांनी समय सूचकता दाखवून पोलीस व वीज वितरण कंपनीच्या स्थानिक कार्यालयाला घटनेची तातडीने माहिती दिली.पोलीस व वीज वितरण कंपनीचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल होतात तुटलेल्या तारांचा वीज पुरवठा खंडित करून रस्त्यावर तुटून पडलेल्या तारा बाजूला केल्या शिवाय ट्रक वरील लाकडात अडकलेल्या तारा काढल्या हा प्रकार ज्या ठिकाणी घडला त्या ठिकाणी जवळच विजेचा मोठा ट्रांसफार्मर आहे. यावेळी नागरिकांनी दाखवलेल्या समय सूचकतेमुळे व सुदैवामुळे येथे मोठा अनर्थ टळला आहे.तुटलेल्या तारांमुळे परिसरातील वीज पुरवठा खंडित झाला तुटलेल्या तारा जोडून वीज पुरवठा पूर्ववत करण्याचे काम दुपारपर्यंतही सुरूच होते.