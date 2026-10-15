Parli Vaijnath News : परळीच्या शिरपेचात मानाचा तुरा...! परळीच्या नगराध्यक्षा पद्मश्रीताई धर्माधिकारी यांची ऑल -एलएसजी च्या राज्य गव्हर्निंग मेंबरपदी निवड

परळी वैजनाथ - परळी वैजनाथच्या लोकनिर्वाचीत नगराध्यक्षा सौ. पद्मश्रीताई बाजीराव धर्माधिकारी यांची स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात सर्वात जुन्या व राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गेल्या १०० वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या शासनमान्य प्रतिष्ठित ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ-गव्हर्नमेंटच्या (ऑल -एलएसजी) महाराष्ट्र राज्य गव्हर्निंग मेंबरपदी बिनविरोध निवड झाली आहे..परळीकरांसाठी ही अत्यंत अभिमानास्पद बाब असुन ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ-गव्हर्नमेंटच्या नियामक मंडळावर निवड होणाऱ्या सौ. पद्मश्रीताई बाजीराव धर्माधिकारी या परळीतील पहिल्याच नगराध्यक्ष ठरल्या आहेत. त्यांचे सर्वस्तरातून अभिनंदन होत आहे.पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री ना पंकजाताई मुंडे व राज्याचे माजी मंत्री आ. धनंजय मुंडे यांच्या खंबीर नेतृत्वाखाली नगर परिषदेच्या कारभारात शहराच्या विकासासह नागरी सुविधांचे नियोजन आणि नागरिकांच्या प्रश्नांवर अविरतपणे कार्यरत असणाऱ्या परळीच्या नगराध्यक्षा सौ. पद्मश्रीताई बाजीराव धर्माधिकारी यांना आता शहराबरोबरच राज्यस्तरावरही काम करण्याची संधी मिळाली आहे..ही निवड परळीच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जात आहे. या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित विविध प्रश्न, प्रशासकीय अनुभव आणि नागरी विकासाच्या विषयांवर व्यापक स्तरावर सहभाग नोंदविण्याची संधी मिळणार आहे.परळीत यापूर्वी कोणालाही अशी संधी मिळालेली नाही. यादृष्टीने ही निवड ऐतिहासिक व परळीचा गौरव समृद्ध करणारी ठरली आहे..स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी १०० वर्षांपासून कार्यरत संस्थाऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ- गव्हर्नमेंट ही संस्था १९२६ पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी कार्यरत आहे. महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांना प्रशिक्षण देणे, नागरी प्रशासनात सुधारणा घडविणे, घनकचरा व्यवस्थापन, ई-गव्हर्नन्स आणि शहरी विकासाच्या विषयांवर मार्गदर्शन करणे, अशी संस्थेची प्रमुख कार्यक्षेत्रे आहेत.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रशासनाशी संबंधित प्रश्न आणि शहरांच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजनांबाबत या संस्थेच्या व्यासपीठावर विचारविनिमय केला जातो. त्यामुळे संस्थेच्या राज्यस्तरीय कामकाजात सहभागी होण्याची संधी नगराध्यक्षा धर्माधिकारी यांच्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे..व्यापक कार्यक्षेत्रात प्रतिनिधित्व :१७ ऑक्टोबरला मुंबईत शपथग्रहण समारंभनगराध्यक्षा सौ. पद्मश्री धर्माधिकारी यांच्या निवडीचा शपथग्रहण समारंभ शनिवार, १७ ऑक्टोबर रोजी मुंबईतील अंधेरी येथे होणार आहे. परळी साठी अभिमानास्पद व परळीच्या गौरवात मानाचा तुरा रोवणाऱ्या या निवडीबद्दल तमाम परळीकर यांच्या वतीने त्यांना शुभेच्छा व्यक्त करत सर्व स्तरातून त्यांचे अभिनंदन करण्यात येत आहे.राजकिशोर (पापा) मोदी यांचे महत्त्वपूर्ण योगदानऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ- गव्हर्नमेंट या संस्थेवर गव्हर्निंग मेंबरपदी सौ.पद्मश्री धर्माधिकारी यांच्या निवडीसाठी अंबाजोगाईचे माजी नगराध्यक्ष राजकिशोर (पापा) मोदी यांचे महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन व योगदान राहिले. या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील व्यापक कार्यक्षेत्रात काम करण्याची संधी आता परळीच्या नगराध्यक्षांना मिळणार आहे..परळीकरांमुळेच ही संधी; संधीचे सोने करून परळीचा नावलौकिक करू - नगराध्यक्षाराज्याच्या पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री ना. पंकजाताई मुंडे व राज्याचे माजी मंत्री आ. धनंजय मुंडे यांच्या खंबीर नेतृत्वाखाली आणि माजी नगराध्यक्ष बाजीराव धर्माधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आपण काम करत आहोत. परळीचा सर्वांगीण विकास आणि परळीकरांचा विश्वास सार्थ ठरविण्याची मोठी जबाबदारी आपल्यावर आहे. परळी नगर परिषदेच्या माध्यमातून काम करत असताना राज्यस्तरावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात मिळालेली ही व्यापक जबाबदारी ही परळीकर जनतेच्या सेवेसाठी मोठी संधी आहे. या संधीचे सोने करून आपण परळीकरांचा नावलौकिक समृद्ध करण्याचा निश्चित प्रयत्न करू अशी प्रतिक्रिया या निवडीनंतर नगराध्यक्षा सौ. पद्मश्रीताई धर्माधिकारी यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.