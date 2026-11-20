परळी वैजनाथ - ना. पंकजाताई मुंडे आणि आ. धनंजय मुंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली परळी वैजनाथ नगर परिषदेच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. पथविक्रेत्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी (पीएम स्वनिधी) योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी केल्याबद्दल परळी वैजनाथ नगर परिषदेला प्रतिष्ठेचा ‘स्वनिधी सन्मान पुरस्कार २०२६’ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला..नवी दिल्लीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटर येथे आयोजित या सोहळ्यास केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यमंत्री तोखन साहू, सचिव सतेंद्र सिंग, सहसचिव तथा व्यवस्थापकीय संचालक श्रीमती ईशा कालिया यांच्यासह देशभरातील बँक प्रतिनिधी, विविध राज्य शासनांचे प्रतिनिधी, पुरस्कारप्राप्त महापौर व नगराध्यक्ष तसेच पथविक्रेत्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते..देशभरातील उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा यावेळी सन्मान करण्यात आला. यावेळी नगराध्यक्षा सौ. पद्मश्रीताई बाजीराव धर्माधिकारी, मुख्याधिकारी त्रिंबक कांबळे, कार्यालयीन अधीक्षक संतोष रोडे, नागरी उपजीविका अभियान कक्षप्रमुख मीना नेहरकर, सतीश खेबाळे यांच्यासह सहकारी कर्मचाऱ्यांनी हा सन्मान स्वीकारला..प्रामाणिक कामासाठी प्रेरणा; हा गौरव तमाम परळीकरांचा - नगराध्यक्षा सौ पद्मश्री बाजीराव धर्माधिकारीना. पंकजाताई मुंडे आणि आ. धनंजय मुंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करत असताना परळी शहराचा सर्वंकष विकास हे ध्येय ठेवून आमचे सर्व सहकारी,उपनगराध्यक्ष, सर्व सभापती, नगरसेवक, अधिकारी, कर्मचारी यांच्या समन्वयातून नगरपरिषद काम करत आहे. पथविक्रेत्यांना आर्थिक आधार देण्यापासून ते डिजिटल व्यवहार आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यापर्यंत नगर परिषदेने केलेल्या प्रयत्नांना राष्ट्रीय स्तरावर सन्मान मिळाला आहे..हा पुरस्कार परळी शहराच्या विकासात्मक वाटचालीसह पथविक्रेत्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी केलेल्या सामूहिक प्रयत्नांची महत्त्वपूर्ण पोचपावती ठरला आहे. हा सन्मान तमाम परळीकरांचा गौरव असून आगामी काळात प्रामाणिकपणे काम करण्यासाठी निश्चितच हा सन्मान आम्हाला प्रेरणा देणारा असल्याची प्रतिक्रिया हा पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर परळीच्या नगराध्यक्ष पद्मश्रीताई बाजीराव धर्माधिकारी यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.