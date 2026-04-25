मराठवाडा

Parli Civic Transparency: परळी वैजनाथ नगरपरिषदेचे ठराव आता एका क्लिकवर; महाULB पोर्टलमुळे कामकाजात पारदर्शकता

परळी वैजनाथ नगर परिषदेचे ठराव, सभा इतिवृत्त आता महाULB संकेतस्थळावर; घरबसल्या निर्णयप्रक्रियेची पारदर्शक माहिती नागरिकांसाठी उपलब्ध
Digital India in Action: No More Office Visits for Parli Citizens to Access Records

Sakal

लक्ष्मण वाकडे
Updated on

परळी वैजनाथ : परळी वैजनाथ नगर परिषदेच्या कामकाजात अधिक सुसूत्रता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी नगराध्यक्ष पद्मश्री बाजीराव धर्माधिकारी यांच्या पुढाकाराने आता एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. नगर परिषदेच्या विविध सभांमध्ये मंजूर होणारे ठराव आता सर्व सन्माननीय नगरसेवक आणि नागरिकांना महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत महा यु एल बी ( MahaULB) या संकेत स्थळावर ऑनलाईन पाहता येणार आहेत. यापूर्वी नगर परिषदेचे ठराव पाहण्यासाठी किंवा त्याची माहिती मिळवण्यासाठी नागरिकांना कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागत होत्या. मात्र, आता डिजिटल इंडिया मोहिमेअंतर्गत ही सर्व माहिती सार्वजनिक करण्यात आली आहे. अधिकृत संकेतस्थळावर इतिवृत्त प्रकाशित करणारी परळी वैजनाथ नगरपरिषद ही पहिली नगरपरिषद ठरली आहे.

Loading content, please wait...
Marathwada
portal
parali
Digital Portals
nagarpalika
E-Labor Portal

