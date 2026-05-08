Beed News: तलाठ्याचं काम, वर्षभर थांब;इशारा केले की लगेच काम!;हक्काच्या सातबाऱ्यासाठी तलाठी म्हणतो; दहा हजार द्या मग नाव लावतो

परळी वैजनाथ: साहेब, अंबाजोगाई रस्त्यावर माझा छोटासा एक गुंठ्याचा प्लॉट आहे. तो काय खूप मोठा तुकडा नाही, पण माझ्या हक्काचा आहे. त्यावर माझं नाव लागावं, ७/१२ वर माझी नोंद व्हावी म्हणून मी तलाठी कार्यालयाचे किती उंबरठे झिजवले असतील याची गणतीच नाही. प्रत्येक वेळी आज या, उद्या या म्हणून मला फिरवलं जायचं. अखेर एका मध्यस्थामार्फत निरोप आला की, तसं होणार नाही, काहीतरी करावं लागेल. माझ्या हक्काच्या जमिनीवर माझं नाव लावण्यासाठी मला १० हजार रुपये मोजावे लागले. तेव्हा कुठे त्या सरकारी कागदावर माझ्या नावाचे अक्षर उमटले..एका पीडित व्यक्तीने मांडलेली ही व्यथा परळी तालुक्यातील महसूल विभागाचा खरा चेहरा समोर आणते. परळी तालुक्यातील महसूल खाते सध्या जणू 'सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी' बनले आहे. सर्वसामान्यांची लूट करणे आणि बेकायदा कृत्ये करून पैसा कमावणे, हाच इथल्या अनेक तलाठ्यांपासून ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंतचा मुख्य धंदा झाला आहे. 'काहीही करा आमचे काहीच होत नाही' या धुंदीत आणि मस्तीत जगण्याची सवय येथील अनेक कर्मचाऱ्यांना लागली असून, शासनाची फसवणूक आणि जनतेची पिळवणूक येथे राजरोसपणे सुरू आहे..Chhatrapati Sambhajinagar:'प्लॅस्टिकमुक्त पैठण' अद्याप कागदावरच;बाजारपेठ, भाजीमंडई, हॉटेल्समध्ये सर्रास वापर.परळी तालुक्यात एकूण सहा महसूल मंडळ असून ३४ तलाठी कार्यरत आहेत. नियमानुसार या तलाठ्यांनी आपापल्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी राहणे बंधनकारक आहे. मात्र, सिरसाळा येथील अपवाद वगळता, बहुतेक सर्व तलाठ्यांची कार्यालये चक्क परळी शहरातच आहेत. विशेष म्हणजे, हे सर्व तलाठी आपण मुख्यालयातच राहतो, असे खोटे हमीपत्र दरवर्षी तहसील कार्यालयात सादर करून सरकारची डोळेझाकपणे फसवणूक करत आहेत. या प्रकाराची पूर्ण माहिती उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार व इतर वरिष्ठांना असतानाही, आर्थिक हितसंबंधांमुळे यावर कोणतीही कारवाई होत नसल्याचे चित्र आहे..गेल्या १० ते १५ वर्षांत परळी शहर आणि परिसरात जमिनीच्या भावांनी गगन भरारी घेतली आहे. शेतजमिनी विकून त्यावर प्लॉट पाडण्याचे पेव फुटले असून, यात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा व्यवहार सुरू आहेत. अनेक जमिनींचे एनए (बिगरशेती) किंवा लेआऊट झालेले नसतानाही, केवळ ग्रामपंचायतीचा पीटीआर जोडून बोगस रजिस्ट्री करण्याचे धाडस केले जात आहे. रजिस्ट्री झाल्यानंतर ७/१२ वर नाव लावण्यासाठी २० हजारांपासून ५० हजारांपर्यंतची रक्कम उघडपणे उकळली जाते. काही तलाठी तर अत्यंत धाडसी पावले उचलत, चक्क ५०० रुपयांच्या बॉण्डवर संमतीपत्र, हक्कसोड पत्र किंवा वाटणीपत्राच्या आधारे फेरफार घेतात. वास्तविक पाहता, नोंदणीकृत दस्तऐवज असल्याशिवाय फेरफार घेता येत नाही. तसेच वर्ग २ च्या जमिनींचे फेरफार करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची मंजुरी आवश्यक असते, पण परळीत अशी कोणतीही मंजुरी न घेता सर्रास फेरफार केले जात आहेत. यामुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत आहे..Premium|Inflation Planning : खिशाला कात्री लावणाऱ्या महागाईवर कशी मात करावी? गुंतवणुकीचे आणि आर्थिक नियोजनाचे खास सूत्र.खासगी दुकानातून कारभार आणि कर्मचाऱ्यांची दादागिरीपरळी तालुक्यातील ३८ तलाठी कार्यालयांत एक किंवा दोन खासगी कर्मचारी नेमलेले आहेत. हे कर्मचारी स्वतःलाच तलाठी समजून वागतात. फेरफार लावणे, नाव दुरुस्ती, बोजा चढवणे किंवा उतरवणे आणि वारसाची नोंद घेणे यांसारख्या कामांसाठी ५ हजार ते १० हजार रुपयांची मागणी उघडपणे केली जाते. ज्यांचे पैसे आले, त्यांचीच कामे प्राधान्याने होतात, असा आरोप सर्वसामान्य नागरिक करत आहेत. खऱ्या तलाठ्यांचे दर्शन दुर्लभ असून, ते नक्की कुठे असतात आणि काय करतात, हे एक मोठे गूढच आहे.....अन् नद्या झाल्या रिकाम्या!माळाआड परळी अशी ओळख असलेल्या या भूभागातील निसर्गसौंदर्य आता महसूल विभागाच्या कृपेने नष्ट होत आहे. परळी परिसरातील डोंगर तलाठी आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने सपाट केले जात आहेत. हजारो ट्रक मुरूम कोणत्याही रॉयल्टीशिवाय उचलला जात आहे. याशिवाय गोदावरी नदीच्या पात्रातून मध्यरात्री वाळूची बेसुमार तस्करी सुरू आहे.."प्रमाणपत्र असो वा नागरी कामे, चिरीमिरी दिल्याशिवाय इथे पान हलत नाही. ग्राम महसूल अधिकारी बांधलेल्या कार्यालयात न बसता खासगी दुकानातून व्यवहार करतात. हे सर्व तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या मूकसंमतीने सुरू आहे. राजकीय दबावाखाली निसर्गाची लूट सुरू आहे."- ॲड. परमेश्वर आर. गित्ते, परळी वैजनाथ.."परळीच्या महसूल खात्यात अधिकाऱ्यांच्या संमतीने लूट सुरू आहे. वारसदारांची नावे लावण्यासाठी हजारो रुपये मागितले जातात. सर्वसामान्यांची ही पिळवणूक थांबवण्यासाठी वरिष्ठांनी आता तरी कठोर लक्ष घालावे."- श्रीनिवास देशमुख, परळी वैजनाथ..नागरिकांना आवाहनतलाठ्याशिवाय महसूलच्या कामाचे पानही हलत नाही. त्यामुळे नागरिकांचा कुठल्या ना कुठल्या कामासाठी तलाठ्यांशी संपर्क आलेला असतोच. पैसे दिल्याशिवाय एकही काम होत नाही, याचा अनुभव अनेकांना आलेला आहे. यातून सर्वसामान्यांना होत असलेल्या त्रासाला `सकाळ`ने वाचा फोडली असून कुठेय तलाठी? ही रोखठोक वृत्तमालिका सुरू केली आहे. आता नागरिकांनीही पुढे येण्याची गरज आहे. तलाठी, त्याने वसुलीसाठी ठेवलेल्या डमीकडून आलेला कटू अनुभव, एखादा प्रसंग, झालेला त्रास, रेंगाळलेले काम याविषयी सविस्तर लिहून `सकाळ`कडे पाठवा. याला आम्ही ठळक प्रसिद्धी देऊ..संपर्कासाठी मोबाइल क्रमांकदत्ता देशमुख : ९८८१७४३७५५नितीन चव्हाण : ९६८९९५९०८८राजाभाऊ पवार : ९३७३५१३३५३गोविंद मस्के : ९९२२९०७१३१. 