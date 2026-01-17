Partur Municipal Council : परतूर नगर परिषदेत अनपेक्षित समीकरण! लोणीकर-आकात एकत्र; भाजप-राष्ट्रवादीची (श. प गट) सत्ता युती

परतूर : नगर परिषदेत भाजपा प्रियंका राक्षे नगराध्यक्षपदी निवडून आल्या असल्या तरी केवळ सहा नगरसेवक निवडून आल्याने पुढील पाच वर्ष सत्तेचा समतोल राखण्यासाठी भाजपा आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गट एकत्र आले आहेत. पालिकेत भाजपच्या लोणीकरांकडे नगराध्यक्ष आणि सहा सदस्य आहेत तर राष्ट्रवादीच्या कपिल आकातांकडे ८ सदस्य आहेत. शहराच्या विकासाठी लोणीकर - आकात एकत्र आल्याचे दोन्ही गटाकडून सांगण्यात आले आहे. .उपाध्यक्ष आणि दोन स्वीकृत सदस्य निवडण्यासाठी शनिवारी(ता.१७)रोजी पालिकेच्या विशेष सभेचे आयोजन नवनिर्वाचित नगराध्यक्षा प्रियंका शहाजी राक्षे यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले होते. उपनगराध्यक्ष पदासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या विशाखा विजय राखे, शिवसेना उबाठाचे गणेश नळगे आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे शाकेर रियाजोद्दीन खतीब यांनी नामनिर्देशन दाखल केले होते. गणेश नळगे यांनी नामनिर्देश मागे घेतल्याने राखे आणि खतीब यांच्यात लढत झाली.सभागृहात उपस्थित २२ सदस्य आणि नगराध्यक्षा प्रियंका राक्षे यांनी हात उंचावून मतदान केले. विशाखा राखे यांना १५ तर शाकेर खतीब यांना ८ मते मिळाली..BMC Election: मुंबई महापालिकेत अमराठी चेहऱ्यांचा भरणा! पाच-दहा नव्हे तब्बल 'इतके' जण विजयी.दोन स्वीकृत सदस्यांच्या जागांसाठी तीन गटांनी तीन व्यक्तीची नावे सुचवली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने विनायक काळे,भाजपाच्या वतीने संदीप बाहेकर आणि शिवसेना उबाठा व राष्ट्रवादी अजित पवार गट आघाडीच्या वतीने उदय नेब यांचा समावेश होता. तिन्ही गटाकडे प्रत्येकी ८ सदस्यांचे संख्याबळ असल्याने तिन्ही नावाच्या चिठ्ठ्या टाकून दोन नावे निवडण्यासाठी सोडत काढण्यात आली, ज्यात संदीप बाहेकर आणि विनायक काळे यांची नावे पुढे आली. निवडीनंतर आमदार बबनराव लोणीकर, कपिल आकात,राहुल लोणीकर यांनी नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष आणि स्वीकृत सदस्यांचा सत्कार केला..शहराचा विकासाचा गाडा पुढे नेण्यासाठी, शहराला स्थिर प्रशासन देण्याच्या उद्देशाने आम्ही एकत्र आलो आहोत. आगामी काळात शहर विकासाचा आराखडा आम्हाला प्रत्यक्षात साकारायचा आहेआमदार बबनराव लोणीकर.शहरातील जनतेने विकासाचा अपेक्षा ठेवून पालिकेत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून आम्हाला पाठबळ दिले. शहरातील विकासकामे आणि प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी भाजपाच्या सोबत आम्ही एकदिलाने काम करूकपिल आकात,राष्ट्रवादी युवक जिल्हाअध्यक्ष, जालनापालिका कार्यालय परिसरात नवनिर्वाचित नगराध्यक्षा, उपनगराध्यक्ष, नगर सेवक आणि स्वीकृत सदस्य यांचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.