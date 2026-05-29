Jalna: नुकसानग्रस्त पपईसह केळी बागेची पाहणी; चार दिवसांपूर्वीच्या वादळी वाऱ्यासह पावसाचा सातोना मंडळाला तडाखा

परतूर: तालुक्यातील सातोना मंडळ परिसरात सोमवारी (ता. २५) सायंकाळी झालेल्या वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाने मोठा तडाखा दिला. कोरेगाव, मापेगाव, सालगाव, रेवलगाव आदी गावांतील शेतकऱ्यांच्या केळी व पपई पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे..अनेक ठिकाणी केळीच्या बागा जमीनदोस्त झाल्याने शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. नुकसानग्रस्त बागांची महसूल व कृषी विभागातील अधिकारी पाहणी करून पंचनामे करीत आहे.पथकाने सालगाव शिवारात महादेव कचरू इंगोले व बाजीराव खरात यांच्या शेतातील पिकांची पाहणी करून परिस्थितीचा आढावा घेतला. अचानक आलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले असून नुकसानग्रस्तांना तातडीने मदत देण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.पीकविमा काढलेल्या शेतकऱ्यांना विमा कंपनीकडून त्वरित आर्थिक मिळावी तसेच महसूल विभागामार्फत पंचनामे करून शासनाकडून मदत जाहीर करावी, अशी मागणीही करण्यात आली..यावेळी आमदार बबनराव लोणीकर, उपविभागीय अधिकारी पद्माकर गायकवाड, उपविभागीय कृषी अधिकारी रामराव रोडगे, तहसीलदार दामोदर जाधव, तालुका कृषी अधिकारी श्रीशा साळवे, देवानंद सांगवे, सभापती शत्रुघ्न कणसे, संपत टकले, मंडळ अधिकारी उषा.चाळणेवार, ग्राम महसूल अधिकारी शुभम तलेवार, महसूल सेवक कृष्णा सोनवणे, आबा खोसे, पोलिस पाटील गौतम भदर्गे आदींसह परिसरातील शेतकरी उपस्थित होते.."वादळी वाऱ्यासह पावसामुळे माझ्या साडेतीन एकर केळी व तीन एकर पपई पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. संपूर्ण बाग जमीनदोस्त झाली असून सद्य परिस्थितीत लागवड व इतर झालेला खर्चही निघत नाही. उत्पादनावर मोठा परिणाम होणार असून आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. शासनाने तातडीने पंचनामे करून आर्थिक मदत द्यावी तसेच पीक विमा कंपनीने नुकसानभरपाई लवकर द्यावी, अशी आमची मागणी आहे."- महादेव इंगोले, शेतकरी. सालगाव."सातोना मंडळातील कोरेगाव, मापेगाव, सालगाव, रेवलगाव परिसरात झालेल्या वादळी पावसामुळे केळी व पपई उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अनेकांची संपूर्ण बाग जमीनदोस्त झाली असून शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. महसूल व कृषी विभागामार्फत तातडीने पंचनामे करून शासनाकडे अहवाल सादर करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. पीकविमा काढलेल्या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळावी तसेच शासनाकडूनही मदत मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील."- बबनराव लोणीकर, आमदार."सातोना मंडळ परिसरातील वादळी वाऱ्यासह झालेल्या पावसामुळे केळी व पपई पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. महसूल विभागामार्फत नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या शेतांची तातडीने पाहणी करून पंचनामे करण्यात येत आहेत. शासनाच्या नियमानुसार नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यासाठी अहवाल वरिष्ठ स्तरावर पाठविण्यात येणार आहे. तसेच पीक विमा योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा यासाठी संबंधित यंत्रणेशी समन्वय साधला जाईल."- दामोदर जाधव, तहसीलदार, परतूर.