Child Development Camp: पारसनाथ गोशाळेतील दहा दिवसीय बाल संस्कार शिबिराचा उत्साहात समारोप

पारुंडी : पारुंडी येथील पारसनाथ गोशाळा व ज्ञानदा वारकरी शिक्षण संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलेल्या दहा दिवसीय उन्हाळी बाल संस्कार शिबिराचा उत्साहपूर्ण वातावरणात समारोप झाला. परिसरातील पारुंडी, सुलतानपूर, गेवराई मर्दा, कडेठाण, खादगाव, गेवराई बाशी आदी गावांतील तब्बल ५१ विद्यार्थ्यांनी या शिबिरात सहभाग नोंदविला..शिबिरामध्ये विद्यार्थ्यांना अध्यात्म, संस्कार आणि व्यक्तिमत्त्व विकासाचे धडे देण्यात आले. सूर्यनमस्कार, योगाभ्यास, गीता पठण, श्लोक व सुभाषित पारायण, मूल्यसंस्कार कथा आदी उपक्रमांद्वारे विद्यार्थ्यांमध्ये चांगले संस्कार रुजविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला..शिबिरादरम्यान ह.भ.प. प्रभू महाराज लांडे, ह.भ.प. हरी महाराज आंधळे, ह.भ.प. महिंद्र महाराज दिघोळे, ह.भ.प. जयराम महाराज दौंड, ह.भ.प. ओंकार महाराज नलावडे तसेच परमेश्वर बप्पा नलावडे यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. संत परंपरा, संस्कार आणि व्यसनमुक्त जीवनाचे महत्त्व त्यांनी विद्यार्थ्यांना पटवून दिले..समारोप कार्यक्रमास जिल्हा परिषद सदस्य अभिजीत तवार, आदर्श शिक्षक संजय खाडे, तारकेश्वर गडाचे ह.भ.प. नाना महाराज, काका पाटील नलावडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी सहभागी विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र व स्मृतिचिन्ह देऊन गौरविण्यात आले..यावेळी बोलताना परमेश्वर बप्पा नलावडे म्हणाले, "पारसनाथ गोशाळेत २०१८ पासून सातत्याने बालसंस्कार शिबिराचे आयोजन करण्यात येत आहे. या शिबिरातून विद्यार्थी व्यसनमुक्त राहण्याचा संकल्प करतात. काही विद्यार्थी कीर्तनकार तसेच समाजकार्यात पुढे येत आहेत, ही समाधानाची बाब आहे.".आदर्श शिक्षक संजय खाडे म्हणाले, "संतांनी अध्यात्माच्या माध्यमातून समाजाला सुसंस्कार देण्याचे कार्य केले. आजच्या काळात सुदृढ व सुसंस्कृत समाज घडविण्यासाठी अशा बाल संस्कार शिबिरांची नितांत आवश्यकता आहे.".हे शिबिर विद्यार्थ्यांसाठी पूर्णतः मोफत आयोजित करण्यात आले होते. शिबिरासाठी अन्नदाते म्हणून काका पाटील नलावडे, तुकाराम नलावडे, गणेश थोरे, दत्तू काळे, सुनील मुळे, रामेश्वर रोडगे, सुनील गंडाळ, केशव अडगळ, प्रा. सतीश नलावडे, रमेश नानासाहेब नलावडे, योगेश नलावडे, शंकर कदम, महादेव खंडागळे, मनोरमा नलावडे तसेच गेवराई मर्दा व सुलतानपूर येथील ग्रामस्थांनी सहकार्य केले. शिबिराच्या यशस्वी आयोजनासाठी जगन्नाथ नलावडे, तुकाराम नलावडे, गणेश नलावडे, मारुती नलावडे, अजिंक्य लांडे, गणेश ठाले व हरी डकले फुलंब्रीकर यांनी विशेष परिश्रम घेतले.