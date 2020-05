भीतीपोटी प्रवाशांची एसटीकडे पाठ, दोन दिवसांत अल्प प्रतिसाद

लातूर : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने प्रवाशांसाठी एसटी बसची सुविधा उपलब्ध करून दिली असली तरी गेल्या तीन दिवसांत बसला प्रवाशांचा फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. कोरोना फैलावाच्या भीतीमुळे बहुतांश प्रवाशांनी बसकडे पाठ फिरवत प्रवास करणे टाळले आहे. त्यामुळे महामंडळाच्या उत्पन्नात अपेक्षित वाढ झाली नसल्याचे दिसून येत आहे. कोरोनाचा संसर्ग वाढू नये म्हणून सरकारने टाळेबंदी लागू केली. त्यानुसार राज्यातील एसटी बससेवा ता.२२ मार्चपासून बंद ठेवण्यात आली. त्यामुळे लातूर विभागातील ४५० बस गेल्या ६१ दिवसांपासून बंद स्थितीत होत्या. दिवसाला महामंडळाचे ५० लाख रुपयांचे उत्पन्न बुडत होते. त्यामुळे महामंडळाचेही अर्थचक्र अडचणीत येत होते. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने जिल्ह्यांतर्गत बस सेवा सुरू करण्याची परवानगी दिली. त्यानुसार शुक्रवारपासून (ता.२२) ही सेवा सुरू झाली. पण, फारसा प्रतिसाद नसल्याने महामंडळावर ऐनवेळी बस रद्द करण्याची वेळ येत आहे. काही मार्गावर तीन ते चार प्रवासीच प्रवास करताना दिसत आहेत. लातूरमधील `एमआयटी`चे 22 कर्मचारी विलीगीकरण कक्षात, खबरदारीचा उपाय विभाग नियंत्रक सचिन क्षीरसागर म्हणाले, जिल्ह्याअंतर्गत एसटी बस सेवा सुरू झाली आहे. तिकिटात कसलीही वाढ करण्यात आली नाही. तरी कोरोनामुळे अद्याप प्रवाशांचा फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. पहिल्या दिवशी एसटी बसच्या १८४ फेऱ्या या माध्यमातून एक हजार १३९ जणांनी प्रवास केला. दुसऱ्या दिवशी शनिवारी (ता.२३) १७६ फेऱ्या झाल्या. या माध्यमातून दोन हजार १६२ जणांनी प्रवास केला. पुढील काही दिवसांत नक्कीच प्रवाशांचा प्रतिसाद वाढलेला पाहायला मिळेल. शहरातील मध्यवर्ती बसस्थानकाऐवजी रेणापूर नाका परिसरातील बसस्थानकारून एसटी बस सोडल्या जात आहेत, याची प्रवाशांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहनही त्यांनी या वेळी केले. हे आहेत नियम

- बसमधून लहानांना आणि ज्येष्ठांना प्रवास करण्यास बंदी

- सकाळी सात ते सायंकाळी सात वाजेपर्यंत सेवा सुरू राहणार

- बसच्या एकुण क्षमतेच्या ५० टक्के प्रवाशांनाच प्रवासाची मूभा

- बसस्थानकावर आणि बसमध्ये चढताना गर्दी करू नये

- एका आसनावर एकानेच बसावे, प्रवासादरम्यान मास्क बांधावा

