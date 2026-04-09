Parbhani News: ‘पॅट’ परीक्षेच्या दिवशीच िजल्ह्यात पट पडताळणी; बोगस संख्येला चाप; संस्थाचालकांचे धाबे दणाणले

परभणी: जिल्ह्यातील सर्व शाळांची पट पडताळणी ११ ते २२ एप्रिल दरम्यान व ज्या दिवशी पॅट परीक्षा आहे, त्याच दिवशी केली जाणार आहे. त्यासाठी शाळानिहाय पथके तैनात करण्यात येणार आहेत. राज्यात एकाच वेळी एकाच दिवशी सर्वत्र पट पडताळणी होणार असून बोगस विद्यार्थी संख्येला चाप बसणार आहे. .अशा शाळांचे पितळ उघडे पडणार आहे. जिल्ह्यातील शाळांच्या नववीच्या परीक्षा झाल्यामुळे उपस्थितीचे प्रमाण घटले असून पडताळणीसाठी त्या विद्यार्थ्यांना आणण्यासाठी मुख्याध्यापकांचे युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. जिल्ह्यात सर्व माध्यम व सर्व व्यवस्थापनाच्या दोन हजारांवर शाळा आहेत. या शाळांतील दुसरी ते आठवी, नववी ते अकरावीच्या विद्यार्थ्यांची पट पडताळणी ११ ते २२ एप्रिल दरम्यान करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे..त्या संदर्भात शिक्षण संचालयाचे शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर (माध्यमिक) व शिक्षक संचालक शरद गोसावी (प्राथमिक) यांनी ३१ मार्च रोजी आदेश काढलेआहेत.असाही होतो प्रकारजिल्ह्यात फक्त ऑनलाइन विद्यार्थी संख्या दाखवणाऱ्या शाळांची संख्या मोठी असल्याचे सांगीतले जाते. पटावरही ती नावे घेतली जातात; परंतु वर्गात मात्र विद्यार्थ्यांची वानवा असते. अनेक शाळा पट पडताळणीनिमित्त अन्य शाळेतील, अन्य जिल्ह्यातील इंग्रजी शाळांचे विद्यार्थी वर्गात आणून बसवत असल्याचे समजते; परंतु पट पडताळणी पारदर्शक झाली, तर बोगस विद्यार्थीसंख्येला चाप बसणार आहे..तीन टप्प्यांत पडताळणीराज्यात सर्वत्र पट पडताळणी ११, १५ व २२ एप्रिल रोजी होणार आहे. त्यादिवशी दुसरी ते आठवीच्या वर्गाची पॅट परीक्षा राहणार आहे. त्याच तारखांना इयत्ता नववी वर्गाची अनुक्रमे मराठी, गणित व इंग्रजी विषयाची वार्षिक परीक्षा घ्यावी. अकरावीची मराठी, भौतिकशास्त्र, इंग्रजी विषयाची परीक्षा घेण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत.."जिल्ह्यातील अनेक शाळांत नववीच्या परीक्षा झाल्याने शाळेत विद्यार्थ्यांची उपस्थिती कमी झाली आहे. काही शाळांनी दहावीच्या जादा तासिका सुरू केल्या. काही विद्यार्थी दहावीच्या खासगी शिकवण्यांना जात आहे. आता पट पडताळणीसाठी अनुपस्थितीत राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संपर्क साधला जात आहे; परंतु पट पडताळणीस अनुपस्थितीचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे."-रणजित काकडे, प्राचार्य, परभणी."जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांची पट पडताळणी करणे अनिवार्य असणार आहे. तेव्हा संबंधित शाळांनी आपले विद्यार्थी शंभर टक्के उपस्थितीत राहतील याची दक्षता घ्यावी."-सविता बिरगे,शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक).