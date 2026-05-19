Parbhan News: महामार्गालगतच धोकादायक वीटभट्ट्या;पाथरी तालुक्यात जीव टांगणीला; अपघाताचा धोका, प्रशासन झोपेतच ?

पाथरी: तालुक्यात आता थेट महामार्गालगच धोकादायक पद्धतीनेलावल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. तालुक्यातील विविध प्रमुख रस्त्यांच्या अगदी कडेला आणि काही ठिकाणी तर राष्ट्रीय महामार्गाच्या अवघ्या पाच फुटांवर वीटभट्ट्या पेटवण्यात आल्याने मोठ्या अपघाताचा धोका आहे. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे तापलेल्या भट्ट्यांच्या धगीतूनच प्रवास करावा लागत असल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांत उमटत आहेत..कल्याण-निर्मल राष्ट्रीय महामार्ग, नांदेड- अंबड महामार्ग, देवगाव फाटा- परळी मार्ग, सोनपेठ रस्त्यावर शेकडो ठिकाणी वीटभट्ट्या उभारण्यात आल्या आहेत. या भट्ट्यांमधून निघणारा धूर, रस्त्यावरील माती, विटांचे ढिगारे आणि रात्रभर सुरू असलेली वाहतूक यामुळे अपघातांची शक्यता वाढली आहे..तालुक्यात जवळपास शंभराच्या आसपास वीटभट्ट्या सुरू आहेत. महसूल विभाग, ग्रामपंचायत, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि संबंधित प्रशासनाकडे वारंवार तक्रारी करूनही अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही..अधिकाऱ्यांचे त्यामुळे आशीर्वादाशिवाय एवढा मोठा उद्योग उघडपणे सुरू राहू शकत नाही, अशी चर्चा खुलेआम सुरू आहे. धुरामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत असून शेतकऱ्यांच्या पिकांनाही फटका बसत असल्याची तक्रार ग्रामस्थांनी केली आहे. विशेष म्हणजे काही वीटभट्ट्या इतक्या धोकादायक पद्धतीने उभारण्यात आल्या आहेत की, एखाद्या वाहनचालकाचे नियंत्रण सुटल्यास थेट धगधगत्या वीटभट्टीत महामार्गावरील वाहन घुसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..उन्हाळ्यातील उष्णतेत या भट्ट्यांमुळे परिसरातील तापमानातही वाढ होत असून पर्यावरणाचे मोठे नुकसान होत आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांनुसार वीटभट्ट्यांसाठी विशिष्ट अंतर, पर्यावरणीय मंजुरी आणि सुरक्षेचे निकष बंधनकारक असतानाही तालुक्यात मात्र सर्व नियमांना हरताळ फासला जात असल्याचे चित्र आहे..हिंमत होतेच कशी; स्थानिक प्रशासन कुठे ? महामार्गालगत केवळ पाच फुटांवर वीटभट्ट्या पेटविण्याची हिंमत होतेच कशी? वाहनचालक, प्रवाशांना संकटात टाकणारा हा प्रकार खुलेआम सुरू असताना स्थानिक प्रशासनाने डोळ्यांवर का पट्टी बांधली ? या ठिकाणी अपघात झाल्यानंतर प्रशासन जागे होणार का, असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. विनापरवाना अवैध वीटभट्ट्यांवर तातडीने कारवाई करून जबाबदार अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.