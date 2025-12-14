Truck Tempo Accident: पाथरी-पोखर्णी रस्त्यावरील अपघातात ट्रकचालक ठार; ट्रक टेंम्पो ट्रेलरची धडक, दोन तास वाहतूक ठप्प

पाथरी : ट्रक व टेंम्पो ट्रेलरची समोरासमोर धडक झाल्याने या अपघातात ट्रकचालक जागीच ठार झाला. हि घटना पाथरी-पोखर्णी रस्त्यावर शुक्रवारी (ता.१२) रात्री ११ च्या सुमारास झाला. या अपघातामुळे दोन तास वाहतूक ठप्प झाली..अशोक लेलँड कंपनीच्या ट्रकची क्र. (एमएच-४४ - ५७५७ ) पाथरीकडे येत असताना समोरून नांदेडकडे जाणाऱ्या टेम्पो ट्रेलरशी क्र. (एमएच-२६ - एडी- ३५६७) पोखर्णी रस्त्यावरील रेणापूर गावाजवळ समोरासमोर जोरदार धडक झाली..हि धडक एवढी भीषण होती की अपघातात दोन्ही वाहनांचा चुराडा झाला. या घटनेत ट्रक चालक समीर सय्यद (रा.परळी) यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. अपघातानंतर रस्त्यावरील वाहने अस्ताव्यस्त पडल्याने वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली..या घटनेची माहिती मिळताच गस्तीवरील पाथरीचे पोलिस निरीक्षक लक्ष्मण केंद्रे, पोलिस हेड कॉन्स्टेबल एस. एन. लोखंडे, कॉन्स्टेबल समीर शेख यांच्यासह पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. .Kolhapur Accident : कोल्हापूर सायबर चौकात ब्रेकफेल ट्रकचा थरार; उसाच्या ट्रकने पाच वाहनांना उडवलं.त्यांनी अपघातग्रस्त वाहने जेसीबीच्या साहाय्याने रस्त्याच्या कडेला हटवली. त्यानंतर वाहतूक सुरळीत करण्यात आली. या अपघाताची नोंद पाथरी पोलिस ठाण्यात करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.