मराठवाडा

Truck Tempo Accident: पाथरी-पोखर्णी रस्त्यावरील अपघातात ट्रकचालक ठार; ट्रक टेंम्पो ट्रेलरची धडक, दोन तास वाहतूक ठप्प

Pathri Road Accident: ट्रक व टेंम्पो ट्रेलरची समोरासमोर धडक झाल्याने या अपघातात ट्रकचालक जागीच ठार झाला. हि घटना पाथरी-पोखर्णी रस्त्यावर शुक्रवारी रात्री ११ च्या सुमारास झाला. या अपघातामुळे दोन तास वाहतूक ठप्प झाली.
सकाळ वृत्तसेवा
पाथरी : ट्रक व टेंम्पो ट्रेलरची समोरासमोर धडक झाल्याने या अपघातात ट्रकचालक जागीच ठार झाला. हि घटना पाथरी-पोखर्णी रस्त्यावर शुक्रवारी (ता.१२) रात्री ११ च्या सुमारास झाला. या अपघातामुळे दोन तास वाहतूक ठप्प झाली.

