Pachod News : पाचोड ग्रामीण रुग्णालयात रुग्णसंख्येत वाढ; तीन महिन्यात सर्दी, खोकला, तापेच्या एकवीस हजार रुग्णांवर उपचार

पाचोड - बदलत्या वातावरणाचा नागरिकांच्या आरोग्यावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होत असल्याचे चित्र सध्या पैठण तालुक्यातील पाचोड परिसरात दिसून येत आहे. जून, जुलै आणि ऑगस्ट या तीन महिन्यांच्या कालावधीत पाचोड ग्रामीण रुग्णालयाच्या बाह्यरुग्ण विभागात (ओपीडी) तब्बल २१ हजार ३६० रुग्णांनी उपचार घेतले आहेत..मागील काही दिवसांपासून पावसाने दडी मारल्याने निर्माण झालेल्या दुष्काळजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर वातावरणातही सातत्याने बदल होत असल्याने सर्दी, खोकला, ताप, अंगदुखी यांसह विविध आजारांच्या रुग्णांमध्ये वाढ होत असल्याचे पाहवयास मिळते..भर पावसाळ्यात कधी ढगाळ वातावरण, तर कधी पाऊस अन् पुन्हा कडक ऊन, असे वातावरण सातत्याने बदलत आहे. दिवसा वाढणारे तापमान, उकाडा अन् रात्रीच्या वेळी जाणवणारा गारवा यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे दिसून येते. परिणामी, पाचोड ग्रामीण रुग्णालयाच्या बाह्यरुग्ण विभागात (ओपीडी) मध्ये उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढली असून, सकाळपासूनच रुग्णालयाच्या परिसरात नागरिकांची गर्दी होत आहे..विशेषतः सर्दी, खोकला, ताप, अंगदुखी तसेच वातावरणाशी संबंधित इतर आजारांच्या रुग्णांची संख्या अधिक असल्याचे दिसून येत आहे. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि आधीपासूनच विविध आजारांनी त्रस्त असलेल्या नागरिकांना वातावरणातील अचानक होणाऱ्या बदलांचा अधिक त्रास जाणवत आहे.पाचोड ग्रामीण रुग्णालयाच्या आकडेवारीनुसार, जून ते ऑगस्ट या तीन महिन्यांत २१ हजार ३६० रुग्णांनी ओपीडीमध्ये उपचार घेतले. मात्र, पाचोड शहरासह परिसरातील खासगी रुग्णालये, दवाखाने आणि वैद्यकीय केंद्रांमध्ये उपचार घेणाऱ्या रुग्णांची संख्या या आकडेवारीत समाविष्ट नाही. त्यामुळे परिसरातील प्रत्यक्ष रुग्णसंख्या यापेक्षा अधिक असण्याची शक्यता आहे. वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेवरही अतिरिक्त ताण निर्माण होत आहे..स्वच्छतेकडे लक्ष देण्याचे आवाहन -'बदलत्या वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी आरोग्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. पिण्याचे पाणी स्वच्छ व शक्यतो उकळून घ्यावे, घर व परिसरात स्वच्छता ठेवावी, उघड्यावर ठेवलेले अन्नपदार्थ खाणे टाळावे. तसेच ताप, सर्दी, खोकला किंवा अन्य आरोग्यविषयक त्रास जाणवल्यास आजार अंगावर न काढता वेळीच डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा,' असे आवाहन ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. अनिल पवार यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.