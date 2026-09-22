मराठवाडा

Pachod News : पाचोड ग्रामीण रुग्णालयात रुग्णसंख्येत वाढ; तीन महिन्यात सर्दी, खोकला, तापेच्या एकवीस हजार रुग्णांवर उपचार

बदलत्या वातावरणाचा नागरिकांच्या आरोग्यावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होत असल्याचे चित्र सध्या पैठण तालुक्यातील पाचोड परिसरात दिसून येत आहे.
pachod rural hospital patients increase

pachod rural hospital patients increase

sakal

हबीबखान पठाण
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पाचोड - बदलत्या वातावरणाचा नागरिकांच्या आरोग्यावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होत असल्याचे चित्र सध्या पैठण तालुक्यातील पाचोड परिसरात दिसून येत आहे. जून, जुलै आणि ऑगस्ट या तीन महिन्यांच्या कालावधीत पाचोड ग्रामीण रुग्णालयाच्या बाह्यरुग्ण विभागात (ओपीडी) तब्बल २१ हजार ३६० रुग्णांनी उपचार घेतले आहेत.

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