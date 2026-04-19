Jalna News: परतूर शहरात लोंबकळणाऱ्या तारांचा धोका; तहसील चौकामध्ये वाहतुकीला अडथळा; नागरिकांतून होतेय दुरुस्तीची मागणी

परतूर: शहरातील तहसील चौक परिसरात वीज व केबलच्या, तारा खाली लोंबकळत असल्यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत आहे. विशेषतः उंच वाहनांना आणि दुचाकीस्वारांना या तारांमुळे मार्ग काढताना त्रास सहन करावा लागत आहे..रस्त्याच्या वरून जाणाऱ्या या तारा काही ठिकाणी इतक्या खाली आल्या आहेत, की वाहनांना सावधपणे पुढे जावे लागत आहे. त्यामुळे वाहतुकीचा वेग मंदावतो आणि अपघाताचा धोकादेखील वाढतो..स्थानिकांनी सांगितले, की या समस्येकडे संबंधित विभागाचे दुर्लक्ष होत असून, वेळेत दुरुस्ती न झाल्यास गंभीर दुर्घटना घडू शकते. नागरिकांनी प्रशासनाकडे मागणी केली आहे, की लोंबकळणाऱ्या तारा तत्काळ दुरुस्त करून वाहतूक सुरळीत व सुरक्षित करावी..तातडीने दुरुस्तीची मागणीशहरातील अनेक भागांमध्ये वीज व केबलच्या तारा लोंबकळत असल्याचे चित्र आहे. या तारांमुळे वाहनचालकांना अडचणींचा सामना करावा लागत असून, अपघाताचा धोका वाढला आहे. संबंधित विभागाने तातडीने दखल घेऊन दुरुस्ती करण्याची नागरिकांची मागणी आहे.."दररोज या रस्त्यावरून ये-जा करतो, पण लोंबकळणाऱ्या तारांमुळे वाहन चालविताना भीती वाटते. विशेषतः रात्री या तारा नीट दिसत नाहीत. त्यामुळे अपघात होण्याची शक्यता जास्त आहे."- अशोक मगर,वाहनचालक, परतूर"चौकात नेहमीच गर्दी असते. या तारांमुळे वाहतुकीत अडथळा निर्माण होतो आणि छोटे-मोठे प्रसंग घडण्याची भीती कायम असते. प्रशासनाने याकडे तातडीने लक्ष द्यावे."- सुरेश दसमले, नागरिक.