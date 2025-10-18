Dharashiva News: धाराशिव जिल्ह्यातील कालिका, गौरी कला केंद्रांचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश; नियमांचा केला भंग

-दीपक बारकुलयेरमाळा : धाराशिव जिल्ह्यातील अखेरच्या कालिका व गौरी या दोन कला केंद्राचा परवाना जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी कायमस्वरूपी रद्द केला असुन तसे आदेश काढले आहेत. पोलिस अधीक्षक रितु खोखर यांनी नियमांचा व कायद्याचा भंग होत असल्याने गुन्हा नोंद करून परवाना रद्द करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवला होता त्यावर आदेश केले आहेत. .Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.चुकीच्या कला केंद्रावर कारवाईच्या सुचना पालकमंत्री यांनी दिल्या होत्या व ते प्रशासनाच्या पाठीशी ठाम राहिले.गौरी कला केंद्रावर ३ तर कालिका कला केंद्रावर ३ गुन्हे नोंद आहेत.त्यामुळे ही कारवाई केल्याचे आदेशात म्हटले आहे..येरमाळा पोलिस ठाणे हद्दीत महाकाली कला केंद्रावर झालेला गोळी बाराचा प्रकार पोलिसांनी दाबल्या बाबत तसेच ठाण्याचा हद्दीसह धाराशिव जिल्ह्यात कला केंद्राच्या नावावर काही चुकीचे प्रकार व कृत्य होत असल्याची वृत्त मालिका दैनिक सकाळने सुरु करीत अनेक बाबी गैरप्रकार पोलिसांच्या सहकार्याने चालत असल्याचे समोर आणले. त्याची दखल पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेऊन,जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षक यांनी घेतली इन कॅमेरा व्हिडिओ शूटिंग करीत धाडी टाकल्या,जुने नोंद झालेले गुन्हे व नियमांचा भंग यामुळे परवाना रद्द केले आहेत आता ते कला केंद्र सील करण्याची कारवाई केली जाणार आहे..जिल्ह्यातील तुळजाई,पिंजरा,साई,नंतर शुक्रवारी (ता.१७) अखेरच्या गौरी व कालिका दोन्ही कला केंद्र बंद केले असुन महाकाली या केंद्राचा परवाना रद्द करण्याचा पोलिस अधीक्षक यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दिला असुन या कला केंद्र परवाना प्रकरण कोर्टात असुन तिथे शपथपत्र दिले जाणार आहे. महाकाली केंद्रात दोन गटात वाद झाला त्यातून जीवघेणा हल्ला झाला होता..महाकाली कला केंद्रातील सरोज चिकुंद्रे,रेणु पवार आणि निता जाधव या तीन नर्तकी महिला उमरगा येथील अभिषेक कालिदास शिंदे या गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या तरुणाच्या हत्येत आरोपी असुन पोलिसांनी अटक केली आहे तर स्थानिक गुन्हे शाखेच्या विशेष पथकाने टाकलेल्या धाडीत नियमांचा भंग केल्या प्रकरणी गुन्हा नोंद केलेला आहे..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!. आळणी येथील नटरंग व चंद्राई या दोन कला केंद्रानी परवानगी मिळावी यासाठी प्रस्ताव सादर केला होता मात्र त्यात काही बाबींची त्रुटी असल्याने तो फेटाळला आहे. बाबासाहेब घाटे व अक्षय साळुंके यांनी 'नटरंग' तर अरविंद गायकवाड यांनी तुळजापूर तालुक्यातील धनगरवाडी येथील चंद्राई कलाचा प्रस्ताव दिला होता.घाटे यांचा पिंजरा कला केंद्र आहे तर साळुंके यांचे महाकाली हे केंद्र आहे, या दोघांनी 'नटरंग' या नावाने नवीन प्रस्ताव दिला आहे मात्र त्यात त्रुटी असल्याने तो फेटाळला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.