मराठवाडा

Dharashiva News: धाराशिव जिल्ह्यातील कालिका, गौरी कला केंद्रांचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश; नियमांचा केला भंग

Dharashiv district collector orders: जिल्ह्यातील तुळजाई, पिंजरा ,साईनंतर शुक्रवारी (ता.१७) अखेरच्या गौरी व कालिका दोन्ही कला केंद्र बंद केले आहे. महाकाली या केंद्राचा परवाना रद्द करण्याचा पोलिस अधीक्षक यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दिला आहे.
Kalika and Gauri Art Centers in Dharashiv district closed permanently by district administration for rule violations.

Kalika and Gauri Art Centers in Dharashiv district closed permanently by district administration for rule violations.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-दीपक बारकुल

येरमाळा : धाराशिव जिल्ह्यातील अखेरच्या कालिका व गौरी या दोन कला केंद्राचा परवाना जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार यांनी कायमस्वरूपी रद्द केला असुन तसे आदेश काढले आहेत. पोलिस अधीक्षक रितु खोखर यांनी नियमांचा व कायद्याचा भंग होत असल्याने गुन्हा नोंद करून परवाना रद्द करण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवला होता त्यावर आदेश केले आहेत.

Loading content, please wait...
police
Marathwada
Collector
Action
Permanent License
Vehicle licenses

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com