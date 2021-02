पेट्रोलचा भडका : परभणीत 97. 57 रुपये पेट्रोल लिटर तर डिझेल 87 रुपये

परभणी : परभणी शहरातील पेट्रोलचे दर सातत्याने वाढत आहेत. परभणी शहरातील पेट्रोल पंप वर पेट्रोल 97.57 रुपये लिटर तर डिझेल 87.08 रुपये लिटर होते. राज्यात पेट्रोलचे दर परभणीत सर्वाधिक आहेत. परभणी जिल्ह्यात मनमाड व सोलापूर या दोन ठिकाणावरून पेट्रोलचा पुरवठा केला जातो. गेल्या आठ दिवसापासून परभणीतील पेट्रोल दर वाढलेले आहेत.पेट्रोलचे दर दिवसेंदिवस वाढू लागले आहेत. विशेषतः अर्थसंकल्पानंतर पेट्रोलच्या दरात दररोजच काही पैश्यांनी वाढ होऊ लागली आहे. त्याचे सर्वाधिक फटके, चटके परभणी जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहेत. कारण राज्यात नव्हे संपूर्ण देशात पेट्रोल व डिझेल करिता परभणी जिल्हावासियांना सर्वाधिक दर मोजावे लागत आले आहेत. त्याची कारणेही स्पष्ट आहेत. इंधनाच्या वाहतुकीवरील खर्चामुळेच हे दर वाढलेले आहेत. सर्वाधिक ठरले आहेत. हेही वाचा - मराठवाड्याच्या विकास प्रश्‍नावर मराठवाडा जनता विकास परिषदेची मुख्यमंत्र्यांशी भेट घडविणार- अशोक चव्हाण परभणी शहरासह जिल्ह्यात विविध कंपन्यांच्या पेट्रोलपंप चालकांना मनमाड, सोलापूर, वर्धा व नागपूर येथील डेपोंमधून इंधन टँकरव्दारे आणावे लागते. त्याकरिता वाहतुकीवर जादा पैसे मोजावे लागतात. त्या गोष्टीचा भुर्दंड मात्र, वाहनधारकांना भोगावा लागतो आहे. पेट्रोलची दरवाढ त्यामुळेच नागरिकांच्या दृष्टीने चिंतेचा, डोकेदुखीसह खिश्यास फटका देणारा विषय ठरू लागला आहे. गुरुवारीही इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत परभणीत दर अधिक असल्याचे दिसून आले. साधे पेट्रोल व पॉवर पेट्रोलमध्ये जवळपास साडे तीन रुपयांचा फरक आहे. मात्र, साधे पेट्रोलही 97 रुपये 57 पैसे इतके झाल्याने वाहनधारक अक्षरशः हैराण झाले आहेत. दरम्यान, पेट्रोलीयम मंत्रालयाने संबंधित कंपन्यांना मराठवाड्यात किमान एक डेपो उभारण्यासंदर्भात सूचना केल्यास इंधन वाहतुकीवरील मोठा खर्च टळू शकतो, पर्यायाने अन्य जिल्ह्यांप्रमाणे इंधनाचे दर काही प्रमाणात का होईना आटोक्यात येण्यास मदत होऊ शकते. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

