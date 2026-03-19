Phulambri News : फुलंब्रीत गोवंश कत्तलीचा मोठा पर्दाफाश...पोलिसांचा छापा; आठ जनावरे जिवंत ताब्यात

फुलंब्री : फुलंब्री शहरात अवैध गोवंश कत्तलीचा मोठा प्रकार उघडकीस आल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. गुप्त माहितीनुसार फुलंब्री पोलिसांनी टाकलेल्या छाप्यात कत्तलीसाठी बांधून ठेवलेली आठ गोवंशीय जनावरे जिवंत अवस्थेत ताब्यात घेण्यात आली असून आठ जणांविरुद्ध फुलंब्री पोलिस ठाण्यात गुरुवारी (ता.१९) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..या प्रकरणी फुलंब्री पोलिस ठाण्याचे पोलीस उपनिरीक्षक सुग्रीव चाटे यांनी फिर्याद दिली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, फुलंब्री शहरातील कुरेशी मोहल्ला परिसरात काही जणांनी गोवंशीय जनावरे कत्तलीसाठी आणून बांधून ठेवल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार पोलिसांनी गुरुवारी पहाटे साडे पाच वाजेच्या दरम्यान तत्काळ कारवाई करत छापा टाकला. छाप्यात आठ गोवंशीय जनावरे कत्तलीसाठी बांधून ठेवलेली आढळून आली..पोलिसांनी ही सर्व जनावरे ताब्यात घेऊन त्यांना सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पाल येथील गोशाळेत दाखल केले. तसेच कत्तलीसाठी वापरले जाणारे काही साहित्य आणि गोवंशाचे मांसही पोलिसांनी जप्त केले. जप्त करण्यात आलेले गोवंशीय मांस नाशवंत असल्याने त्याचा पंचनामा करून फुलंब्री नगरपालिकेच्या कचरा डेपो येथे जेसीबीच्या सहाय्याने खड्डा खोदून ते नष्ट करण्यात आले. या प्रकारामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरून नागरिकांच्या आरोग्यास धोका निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचेही पोलिसांनी नमूद केले आहे..तसेच हिंदू धर्मात पवित्र मानल्या जाणाऱ्या गायीची कत्तल केल्यामुळे धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोपही फिर्यादीत करण्यात आला आहे. पोलिसांनी या प्रकरणात रेशा उर्फ हजेब मोहम्मद कुरेशी (रा. क्रांती चौक, समतानगर), इरफान हमीद कुरेशी (रा. कुरेशी मोहल्ला, फुलंब्री), फराज कुरेशी उर्फ बिट्ट्या (पूर्ण नाव व पत्ता अज्ञात), फारूक कुरेशी, मुस्तफा रफीक कुरेशी, जावेद भाई (पूर्ण नाव अज्ञात), इद्रीस कुरेशी आणि हमीद कुरेशी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..या प्रकरणी भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 325, 299, 280 व 3(5) तसेच महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण अधिनियम 1995 मधील कलम 5(अ), 5(क), 6, 9(अ) आणि 11 अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. दरम्यान, पोलिसांनी जप्त केलेली जनावरे, मांस व कत्तलीसाठी वापरण्यात आलेले साहित्य यांची किंमत अंदाजे दहा लाख ४६ हजार रुपयांहून अधिक असल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेचा पुढील तपास फुलंब्री पोलीस करत आहेत.