Phulambri Dam: फुलंब्री धरणातून बेसुमार पाणी उपसा सुरू! पाणीसाठ्यावर वाढता ताण; प्रशासनाचे नियंत्रण कुठे?

फुलंब्री : फुलंब्री धरणातून बेसुमार पाणी उपसा सुरू असल्याने उपलब्ध पाणीसाठ्याच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एकीकडे पाणी जपून वापरण्याची गरज असताना दुसरीकडे धरणातून मोठ्या प्रमाणावर पाणी उपसा होत असल्याची बाब चिंताजनक ठरत आहे. या प्रकारावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असलेले संबंधित प्रशासन नेमके काय करत आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.फुलंब्री तालुक्यात पाण्याची उपलब्धता आणि आगामी काळातील संभाव्य टंचाई लक्षात घेता धरणातील पाणीसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करणे आवश्यक आहे. धरणातील पाणी शेतीसह नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असल्याने त्याचा वापर नियमानुसार होणे गरजेचे आहे. .मात्र, धरणातून बेसुमार पाणी उपसा सुरू असल्याने उपलब्ध साठ्यावर ताण वाढण्याची शक्यता आहे. पाण्याचा अनियंत्रित वापर सुरू राहिल्यास आगामी काळात पाणीटंचाईची समस्या अधिक गंभीर होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. अनेकजन विद्युत पंप टाकून शेतीसाठी पाण्याचा उपसा करीत असल्याने भविष्यातील पाणीटंचाईचे संकट गडद होण्याचे संकेत आहे..त्यामुळे याची तपासणी संबंधित विभागाने करणे आवश्यक आहे. अनधिकृत पाणी उपसा होत असल्यास त्यावर तातडीने कारवाई करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. धरणातील पाणीसाठा हा सार्वजनिक हिताचा विषय असल्याने संबंधित विभागाने प्रत्यक्ष पाहणी करून पाणी उपशावर नियंत्रण ठेवावे. .Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करावी. अन्यथा आजच्या बेसुमार पाणी उपशाचे परिणाम आगामी काळात नागरिकांना भोगावे लागू शकतात. त्यामुळे फुलंब्री धरणातील पाणीसाठ्याचे संरक्षण आणि पाणी उपशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रशासन तातडीने पावले उचलणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.