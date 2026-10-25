मराठवाडा

Phulambri Dam: फुलंब्री धरणातून बेसुमार पाणी उपसा सुरू! पाणीसाठ्यावर वाढता ताण; प्रशासनाचे नियंत्रण कुठे?

Phulambri Dam Faces Rising Pressure Due to Excessive Water Extraction: फुलंब्री धरणातून बेसुमार पाणी उपसा सुरूच? पाणीसाठ्याच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर
Phulambri Dam Water Crisis Concerns Grow as Uncontrolled Water Extraction Puts Pressure on Available Water Storage

Phulambri Dam Water Crisis Concerns Grow as Uncontrolled Water Extraction Puts Pressure on Available Water Storage

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सकाळ वृत्तसेवा
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फुलंब्री : फुलंब्री धरणातून बेसुमार पाणी उपसा सुरू असल्याने उपलब्ध पाणीसाठ्याच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. एकीकडे पाणी जपून वापरण्याची गरज असताना दुसरीकडे धरणातून मोठ्या प्रमाणावर पाणी उपसा होत असल्याची बाब चिंताजनक ठरत आहे. या प्रकारावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असलेले संबंधित प्रशासन नेमके काय करत आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

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