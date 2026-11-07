NIC Website Missing Villages Crop Relief News : एनआयसीच्या संकेतस्थळावरून फुलंब्री तालुक्यातील चार गावे गायब; तांत्रिक अडचणीमुळे हजारो शेतकऱ्यांची अग्रीम मदत धोक्यात

फुलंब्री : निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतीचे नुकसान झाले, आर्थिक संकट ओढवले आणि आता शासनाकडून मिळणाऱ्या अग्रीम मदतीची प्रतीक्षा असतानाच तांत्रिक अडचणीचा नवा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. फुलंब्री तालुक्यातील पाल, एकघर पाडळी, पेंडगाव आणि बिस्मिल्लाखावाडी या चार गावांची नावे राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्राच्या (एनआयसी) संकेतस्थळावर उपलब्ध नसल्याने महसूल विभागाला शेतकऱ्यांच्या मदतीच्या याद्या अपलोड करता येत नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे या चार गावांतील हजारो शेतकरी अग्रीम मदतीच्या लाभापासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे..शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीच्या संकटातून सावरण्यासाठी शासनाकडून अग्रीम आर्थिक मदतीची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. यासाठी महसूल विभागामार्फत गावनिहाय शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करून संबंधित याद्या एनआयसीच्या संकेतस्थळावर अपलोड करणे आवश्यक आहे. मात्र, फुलंब्री तालुक्यातील पाल, एकघर पाडळी, पेंडगाव आणि बिस्मिल्लाखावाडी या गावांची नावेच संकेतस्थळावर उपलब्ध नसल्याने या प्रक्रियेत तांत्रिक अडथळा निर्माण झाला आहे..गावांची नावे संकेतस्थळावर दिसत नसल्याने संबंधित गावांतील शेतकऱ्यांच्या याद्या अपलोड करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. परिणामी, इतर गावांतील शेतकऱ्यांच्या मदतीची प्रक्रिया पुढे जात असताना या चार गावांतील शेतकऱ्यांचा प्रश्न मात्र प्रलंबित राहण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान झालेले असताना केवळ संकेतस्थळावरील नोंदीअभावी त्यांना मदतीच्या प्रक्रियेपासून दूर राहावे लागत असल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे..शेतीसाठी केलेला खर्च, पिकांचे नुकसान, कर्जाचा बोजा आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह अशा अनेक संकटांचा सामना शेतकरी करीत आहेत. अशा परिस्थितीत शासनाकडून मिळणारी अग्रीम मदत ही त्यांच्यासाठी मोठा आधार ठरणार आहे. मात्र, गावांची नावेच संकेतस्थळावर उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांना मदतीसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. शेतकऱ्यांचा कोणताही दोष नसताना तांत्रिक अडचणीचा फटका त्यांना का बसावा, असा सवाल उपस्थित होत आहे..चार गावांच्या नोंदी तातडीने अपलोड करा पाल, एकघर पाडळी, पेंडगाव आणि बिस्मिल्लाखावाडी या चारही गावांची नावे एनआयसीच्या संकेतस्थळावर तातडीने समाविष्ट करावीत. संबंधित गावांतील शेतकऱ्यांच्या याद्या अपलोड करण्यासाठी महसूल विभागाला तांत्रिक सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे..फुलंब्री तालुक्यातील चार गावे एनआयसीवर दिसत नसल्याने त्या संदर्भात जिल्हा प्रशासनाला त्या गावाचा कोड देखील पाठवलेला आहे. त्यानंतर आमचा पाठपुरावा देखील सातत्याने सुरू आहे. दिवाळीपर्यंत सदरील गावे एनआयसीवर दिसणे अपेक्षित होते, मात्र अजूनही सदरील गावे दिसत नसल्याने आमचा प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. तांत्रिक अडचण दूर झाल्यानंतर तात्काळ यादी अपलोड केल्या जाईल त्यामुळे मदतीपासून कोणीही वंचित राहणार नाही.- योगिता खटावकर, तहसीलदार फुलंब्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.