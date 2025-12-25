Phulambri Nagarpanchyat Election : जिथे वडील हारले, तिथेच मुलं जिंकले..! पराभवाची होती जखम, त्यावर मुलांनी लावले विजयाचे मलम

फुलंब्री - नगरपंचायत निवडणूक २०२५ ने शहराच्या राजकारणात भावनिक आणि ऐतिहासिक वळण घेतले आहे. २०१७ च्या निवडणुकीत पराभवाचा सामना करावा लागलेल्या दोन ज्येष्ठ नेत्यांच्या मुलांनी तब्बल आठ वर्षांनंतर त्याच राजकीय मैदानात विजय मिळवत वडिलांचा सन्मान पुन्हा एकदा प्रस्थापित केला. त्यामुळे ही निवडणूक केवळ राजकीय निकाल न राहता पिढ्यान्पिढ्यांच्या संघर्षाची कहाणी ठरली आहे..२०१७ साली झालेल्या नगरपंचायत निवडणुकीत राजू प्रधान आणि राजेंद्र नागरे यांनी भाजपच्या विरोधात निवडणूक लढवली होती. मात्र मतदारांचा कौल त्यांच्या बाजूने लागला नाही आणि दोघांनाही पराभव स्वीकारावा लागला. हा पराभव त्यांच्या राजकीय वाटचालीतील एक कटू अनुभव ठरला. त्या काळात त्यांच्या मुलांच्या मनातही हा पराभव खोलवर रुजला होता आणि एक दिवस वडिलांचा सन्मान पुन्हा मिळवायचा, हीच भावना त्यांना पुढे नेणारी ठरली..यानंतरच्या काळात राजकारणात सक्रिय राहून अनुभव घेत, लोकसंपर्क वाढवत आणि जनतेच्या प्रश्नांशी थेट जोडले जात २०२५ च्या निवडणुकीत राजू प्रधान यांचे पुत्र सुषमेश प्रधान आणि राजेंद्र नागरे यांचे पुत्र प्रशांत नागरे हे दोघेही महाविकास आघाडीच्या वतीने निवडणूक रिंगणात उतरले.प्रचाराच्या काळात त्यांनी विकासकामे, पारदर्शक कारभार, युवकांचे प्रश्न आणि फुलंब्रीच्या सर्वांगीण प्रगतीचा मुद्दा ठामपणे मांडला. निवडणुकीच्या निकालात सुषमेश प्रधान यांनी भाजपचे उमेदवार सुमित प्रधान यांचा पराभव करत दणदणीत विजय मिळवला. तर प्रशांत नागरे यांनी विद्यमान उपनगराध्यक्ष गजानन नागरे यांचा पराभव करून राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडवली..विशेष म्हणजे, ज्या जागी आणि ज्या राजकीय पार्श्वभूमीवर २०१७ मध्ये वडिलांना पराभव स्वीकारावा लागला होता, त्याच ठिकाणी मुलांनी विजय मिळवल्याने या निकालाला विशेष भावनिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या विजयामुळे फुलंब्री शहरात 'जिथे वडील हारले, तिथेच मुलं जिंकले' अशी चर्चा सर्वत्र सुरू आहे.नागरिक आणि समर्थकांच्या मते, हा विजय केवळ निवडणूक जिंकण्यापुरता मर्यादित नसून तो संघर्ष, संयम आणि नव्या पिढीच्या नेतृत्वावर जनतेने टाकलेल्या विश्वासाचे प्रतीक आहे. अनेकांनी हा निकाल फुलंब्रीच्या राजकारणात बदलत्या नेतृत्वाचा आणि तरुण पिढीला मिळालेल्या संधीचा संकेत मानला आहे..पराभवाच्या जखमेवर विजयाचे मलम -फुलंब्री नगरपंचायत निवडणूक २०२५ ही पराभवाच्या जखमेवर विजयाची मलम लावणारी ठरली असून, वडिलांच्या अपयशाला यशात रूपांतरित करणाऱ्या मुलांच्या या विजयाने फुलंब्रीच्या राजकीय इतिहासात एक नवा अध्याय जोडला आहे. त्यामुळे प्रभाग क्रमांक 9 चे सुषमेश प्रधान आणि प्रभाग क्रमांक 15 चे प्रशांत नागरे यांच्या विजयाची राजकीय चर्चा सर्वत्र सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.