मराठवाडा

Phulambri Nagarpanchyat Election : जिथे वडील हारले, तिथेच मुलं जिंकले..! पराभवाची होती जखम, त्यावर मुलांनी लावले विजयाचे मलम

फुलंब्रीत मुलांनी जपला वडिलांचा राजकीय सन्मान.
prashant nagare and sushmesh pradhan

prashant nagare and sushmesh pradhan

sakal

नवनाथ इधाटे
Updated on

फुलंब्री - नगरपंचायत निवडणूक २०२५ ने शहराच्या राजकारणात भावनिक आणि ऐतिहासिक वळण घेतले आहे. २०१७ च्या निवडणुकीत पराभवाचा सामना करावा लागलेल्या दोन ज्येष्ठ नेत्यांच्या मुलांनी तब्बल आठ वर्षांनंतर त्याच राजकीय मैदानात विजय मिळवत वडिलांचा सन्मान पुन्हा एकदा प्रस्थापित केला. त्यामुळे ही निवडणूक केवळ राजकीय निकाल न राहता पिढ्यान्‌पिढ्यांच्या संघर्षाची कहाणी ठरली आहे.

Loading content, please wait...
Phulambri
election
children
victory
winner
Nagarpanchyat
father and son

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com