Phulambri News : फुलंब्री बाजारपट्टीतील पुलावरून पडून एका व्यक्तीचा मृत्यू.! पुलाला कठडे नसल्याने घडली दुर्दैवी घटना

Unidentified Man Dies After Falling from Guardrail-Less Bridge in Phulambri : फुलंब्री: फुलमस्ता नदीवरील कठड्याविना असलेल्या पुलावरून पडून ४५ वर्षीय अज्ञात व्यक्तीचा दुर्दैवी मृत्यू; परिसरात खळबळ.
Unidentified Man Dies in Phulambri River Fall; Bridge Safety Questioned.

सकाळ वृत्तसेवा
फुलंब्री : फुलंब्री बाजार पट्टीतील फुलमस्ता नदीवरील पुलावरून पडून एका अंदाजे ४५ वर्षीय अज्ञात व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना बुधवारी सकाळी उघडकीस आली. सकाळी सुमारे दहाच्या सुमारास ही घटना घडली असून परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.

