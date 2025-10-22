Phulambri News : फुलंब्री बाजारपट्टीतील पुलावरून पडून एका व्यक्तीचा मृत्यू.! पुलाला कठडे नसल्याने घडली दुर्दैवी घटना

फुलंब्री : फुलंब्री बाजार पट्टीतील फुलमस्ता नदीवरील पुलावरून पडून एका अंदाजे ४५ वर्षीय अज्ञात व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना बुधवारी सकाळी उघडकीस आली. सकाळी सुमारे दहाच्या सुमारास ही घटना घडली असून परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे..सदर पुलाला कठडे नसल्यामुळे या ठिकाणी अपघाताची शक्यता कायम असते. संजुळ धरण भरल्यानंतर फुलमस्त नदीत मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा प्रवाह वाढतो. अशा वेळी पुलावरून नागरिक, दुचाकीस्वार, तसेच बाजारात ये-जा करणाऱ्या वाहनांची वर्दळ सुरूच असते. मात्र पुलाच्या दोन्ही बाजूंना कठडे नसल्यामुळे अपघाताची भीती कायम असते..Crime: धक्कादायक! उपचारासाठी गेलेल्या २१ वर्षीय तरुणीसोबत संतापजनक कृत्य, मुलीनं सांगितली आपबिती, क्रूर डॉक्टर अटकेत.बुधवारी सकाळी एका व्यक्तीचा मृतदेह नदीपात्रात आढळून आला. घटनेची माहिती मिळताच रुग्णवाहिका चालक विजय देवमाळी यांनी पोलिसांच्या मदतीने मृतदेह बाहेर काढून फुलंब्री येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केला. प्राथमिक तपासात सदर व्यक्तीचा मृत्यू पाण्यात पडल्याने झाल्याचे समोर आले असून, मृताची ओळख अद्याप पटलेली नाही..फुलंब्री पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा करून पुढील तपास सुरू केला आहे. तसेच नागरिकांनी ओळख पटविण्यासाठी पोलिस ठाण्यात संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. या घटनेनंतर नागरिकांनी पुलावर संरक्षणात्मक कठडे उभारावेत अशी मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.