फुलंब्री : हृदयविकाराचा झटका आल्यानंतर मृत झालेल्या रुग्णाला तातडीने उपचार देण्याऐवजी ग्रामीण रुग्णालयाच्या गेटबाहेरच थांबवून खासगी रुग्णालयात शॉक देण्यासाठी घेऊन जाण्याचा सल्ला दिल्याचा धक्कादायक प्रकार फुलंब्री येथे समोर आला आहे. फुलंब्रीत लाईनमन संदीप गौरा यांच्याबाबतीत घडलेल्या या प्रकाराची आमदार सुहास शिरसाठ यांनी गंभीर दखल घेत आरोग्यमंत्री प्रकाश आंबिटकर यांच्याकडे शनिवारी (ता.२९) तक्रार केली. त्यानंतर आरोग्यमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्याची चौकशी करून नोटीस बजावण्यासह कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत..फुलंब्री येथील संदीप गौरा यांना हृदयविकाराचा झटका आल्यानंतर ते बेशुद्ध झाले. नातेवाइकांनी त्यांना तातडीने खासगी दवाखान्यात नेले. मात्र, खासगी डॉक्टरांनी रुग्णालयाच्या गेटबाहेरच तपासणी करून त्यांची पल्स मिळत नसल्याचे सांगितले. तसेच त्यांना फुलंब्री ग्रामीण रुग्णालयात घेऊन जाण्याचा सल्ला दिला. त्यानुसार नातेवाइकांनी त्यांना तातडीने ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यासाठी नेले..मात्र, तेथेही ग्रामीण रुग्णालयातील सरकारी डॉक्टरांनी गेटबाहेर येऊन तपासणी केली आणि रुग्णाला खासगी दवाखान्यात शॉक देण्यासाठी घेऊन जाण्याचा सल्ला दिल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर संबंधित मृत रुग्णाला छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात रेफर करण्यात आल्याची चर्चा आहे. यापूर्वीही एका रुग्णावर उपचार करण्यास टाळाटाळ होत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर आमदार सुहास शिरसाठ यांनी स्वतः ग्रामीण रुग्णालयात भेट दिली होती. आमदार रुग्णालयात पोहोचल्यानंतर संबंधित डॉक्टरांनी रुग्णावर उपचार सुरू केल्याचा प्रकार घडला होता. यामुळे आमदारांनी आरोग्य यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती..उपचार केंद्र आहे की केवळ रेफर सेंटर या प्रकारामुळे फुलंब्री ग्रामीण रुग्णालयातील आरोग्यसेवेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. ग्रामीण भागातील रुग्णांसाठी महत्त्वाचे असलेल्या या रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या अनेक रुग्णांना छत्रपती संभाजीनगर येथे रेफर केले जाते. साधा किरकोळ अपघात झाला तरी मलमपट्टी करून रुग्णांना पुढील उपचारासाठी पाठविले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे ग्रामीण रुग्णालय नेमके उपचार केंद्र आहे की केवळ रेफर सेंटर, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..आरोग्य मंत्र्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश •दरम्यान, छत्रपती संभाजीनगर येथील स्मार्ट सिटी कार्यालयात आयोजित बैठकीत आमदार सुहास शिरसाठ यांनी संदीप गौरा यांच्या प्रकरणासह फुलंब्री ग्रामीण रुग्णालयातील आरोग्यसेवेच्या प्रश्नाकडे आरोग्यमंत्री प्रकाश आंबिटकर यांचे लक्ष वेधले. यावर आरोग्यमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्याची सखोल चौकशी करावी, नोटीस बजावावी आणि दोषी आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करावी, असे निर्देश दिले. त्यामुळे आता फुलंब्री ग्रामीण रुग्णालयातील आरोग्यसेवेतील त्रुटी आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीची चौकशी होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.