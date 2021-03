कोरोनाच्या सावटामुळे कळमनुरी येथील रामचंद्र महाराज, जगदंबा देवीची यात्रा रद्द

कळमनुरी (हिंगोली) : कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने बंजारा समाजाचे आराध्य दैवत असलेल्या येथील रामचंद्र महाराज, जगदंबा देवीची सोमवार (ता. १५) नियोजित असलेली यात्रा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पोलिस प्रशासनाने मंदिर परिसराला बॅरिकेट्स लावून या भागात जाण्यास मज्जाव केला आहे. येथील बंजारा समाजाचे आराध्य दैवत असलेल्या रामचंद्र महाराज, जगदंबा देवीची यात्रा दरवर्षी महाशिवरात्र झाल्यानंतर पाचव्या दिवशी आयोजित केली जाते. यात्रेकरिता राज्यभरामधून बंजारा समाजातील भाविक यात्रेनिमित्त दरवर्षी येथे मोठ्या संख्येने दर्शनाला येत असतात कोरोना वाढता संसर्ग पाहता जिल्हा प्रशासनाकडून रामचंद्र महाराज, जगदंबा देवीच्या यात्रेवर निर्बंध लावण्यात आले आहेत. सोमवार आणि मंगळवारी देवस्थानची नियोजित यात्रा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे मंदिराच्या विश्वस्तांनी सर्व धार्मिक कार्यक्रम रद्द करून यात्रेनिमित्त बाहेरगावच्या भाविकांना दर्शनासाठी येण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. या यात्रेवर निर्बंध घातले असून या ठिकाणी भाविकांची गर्दी होणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी आता प्रशासनाला आदेशित केले आहे. पोलिस प्रशासनाने रामचंद्र महाराज, जगदंबा देवी मंदिराच्या परिसराला संपूर्णपणे बॅरिकेट्स लावून परिसरात कुठल्याही भाविकाला जाण्यास प्रतिबंध केला आहे. बंजारा समाजातील भाविकांनी यावर्षी यात्रेनिमित्त दर्शनासाठी येऊ नये, असे आवाहन मंदिराचे विश्वस्त कुंदन महाराज, पांडुरंग राठोड, गोवर्धन राठोड, सुभाष राठोड, बाबुसिंग राठोड, सुरेश देशमुख, अनिल परसराम आडे, सुभाष राठोड, यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.

Web Title: The pilgrimage of Ramchandra Maharaj and Jagdamba Devi at Kalamanuri has been canceled due to rising corona