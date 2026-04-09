मराठवाडा

Jalna News: चिंचेच्या दरात पाचशे रुपयांची घसरण; अवकाळी पावसाचा फटका, कुंभार पिंपळगावात शंभर क्विंटल आवक

Unseasonal Rain Damages Tamarind Crop: कुंभार पिंपळगावमध्ये अवकाळी पावसामुळे चिंचेच्या भावात क्विंटलमागे ५०० रुपयांची घसरण; शंभर क्विंटल चिंचा आवक बाजारात विक्रीस आली, शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना त्रास.
esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कुंभार पिंपळगाव: कुंभार पिंपळगावसह परिसरात मोठ्या प्रमाणात चिंचेची झाडे असून यावर्षी चिंचाही चांगल्या लगडल्या होत्या. तसेच बाजारात चिंचेला भावही बऱ्यापैकी होता. मात्र, गेल्या आठवड्यात झालेल्या पावसामुळे चिंचा भिजल्याने चिंचेच्या भावात क्विंटलमागे पाचशे रुपयांची घसरण झाली.

Loading content, please wait...
Related Stories

No stories found.