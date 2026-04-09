Jalna News: चिंचेच्या दरात पाचशे रुपयांची घसरण; अवकाळी पावसाचा फटका, कुंभार पिंपळगावात शंभर क्विंटल आवक

कुंभार पिंपळगाव: कुंभार पिंपळगावसह परिसरात मोठ्या प्रमाणात चिंचेची झाडे असून यावर्षी चिंचाही चांगल्या लगडल्या होत्या. तसेच बाजारात चिंचेला भावही बऱ्यापैकी होता. मात्र, गेल्या आठवड्यात झालेल्या पावसामुळे चिंचा भिजल्याने चिंचेच्या भावात क्विंटलमागे पाचशे रुपयांची घसरण झाली..परिसरात मोठी बाजारपेठ नसल्याने आठवडे भुसार बाजारात शेतकरी आपला माल विकतात. यंदाच्या हंगामात चिंचेचे मोठे उत्पादन झाल्याने दर आठवडी दोनशे ते तीनशे क्विंटल चिंचा विक्रीला येत होत्या. मात्र, गेल्या आठवड्यात झालेल्या अवकाळी पावसाने झाडावरच चिंचा भिजल्याने ओल्या मालाचे भाव क्विंटलमागे पाचशे रुपयांनी घसरले..तीन हजार ते तीन हजार दोनशे रुपये क्विंटल विकणारी चिंच दोन हजार पाचशे रुपये क्विंटलवर आली. बुधवारी (ता.आठ) बाजारात चिंचेची शंभर क्विंटलपेक्षा जास्त आवक झाली होती.." यंदाच्या हंगामात बाजारात चिंचांची मोठ्या प्रमाणात आवक होती. दर आठवड्याला दोनशे क्विंटलपर्यंत चिंच विक्रीला येत होती. दरम्यान, गेल्या आठवड्यात पडलेल्या पावसामुळे झाडावरच्या चिंचा भिजल्या. चिंचा ओल्या झाल्यामुळे भावात घसरण झाली आहे."-गजानन दाड, व्यापारी कुंभार पिंपळगाव...." यंदा चिंचेचे चांगले उत्पादन आले होते. मात्र, अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि वाऱ्यामुळे मालाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. चिंचा ओल्या झाल्याने व्यापारी घेईनात आणि सौदा केलेले व्यापारीही फिरकेनात. यामुळे चिंचा विक्रीसाठी अडचण येत आहे."-लक्ष्मणराव सोळंके,शेतकरी मूर्ती..