Dangerous Divider Protest: तिरुमाला ऑइल मिलसमोरील चुकीच्या दुभाजकामुळे अपघातांना ऊत

कायगाव : छत्रपती संभाजीनगर-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावरील सय्यदपुर (ता.गंगापूर) शिवारात तिरुमाला ऑइल मिलसमोरील दुभाजक वळणावर आल्याने अपघातांचे सत्र सुरूच आहे. याच ठिकाणी १६ एप्रिल रोजी पिंपळवाडी येथील शारदा गणपत शिंदे यांचा अपघाती मृत्यू झाला..पिंपळवाडी व सय्यदपुर ग्रामस्थांनी जागतिक बँक प्रकल्प अहिल्यानगर, गंगापूर पोलिस ठाणे व सार्वजनिक बांधकाम विभागाला नुकतेच निवेदन देऊन आठ दिवसांत दुभाजकाची जागा बदलण्याची मागणी केली आहे..निवेदनात म्हटले आहे की, ३६ मीटर लांबीचा दुभाजक चुकीच्या ठिकाणी असल्याने पिंपळवाडीकडे वळताना समोरून येणारी वाहने दिसत नाहीत. राज्य रस्ता ७५३ एफवरून अहिल्यानगरकडे जातानाही वाहनांना खूप पुढे जावे लागते. त्यामुळे येथे दिशादर्शक रिफ्लेक्टर, गतिरोधक व धोकादर्शक यंत्रणा तातडीने बसवावी."अपघातस्थळाची पाहणी करून दुभाजकाची जागा बदला. आठ दिवसांत कार्यवाही न झाल्यास याच ठिकाणी रस्ता रोको आंदोलन करू," असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे. निवेदनावर कस्तुराबाई अढाळे, परमेश्वर शिंदे, संपत शिंदे, सुभाष शिंदे, शरद शिंदे, महेश शिंदे, कलीम शेख, दीपक अढागळे, तात्याराव पठाडे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.