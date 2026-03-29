Hingoli News: ‘कयाधू’च्या वाळूमाफियांना दणका; साडेचार कोटींचा मुद्देमाल हस्तगत; ११ हायवा, चार जेसीबी जप्त

आखाडा बाळापूर: तालुक्यातील पिंपरी शिवारात कयाधू नदीपात्रातून बेसुमार आणि अवैध मार्गाने वाळू उपसा करणाऱ्या वाळूमाफियांवर महसूल विभागाने शुक्रवारी (ता. २७) सायंकाळी मोठी कारवाई केली. सहायक जिल्हाधिकारी योगेशकुमार मीना यांच्या पथकाने चक्क चार बोटींना आग लावून नष्ट केले, तर ११ हायवा ट्रक आणि ४ जेसीबी मशीन असा एकूण साडेचार कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. या धडक कारवाईमुळे वाळू कंत्राटदार आणि माफियांचे धाबे दणाणले आहेत..पिंपरी बुद्रुक येथील रेती घाटाचा नुकताच लिलाव झाला आहे. नियमानुसार, नदीपात्रातून केवळ मजुरांच्या साहाय्याने वाळू उपसा करणे बंधनकारक आहे..मात्र, शासनाचे नियम धाब्यावर बसवून येथे चक्क जेसीबी मशीन आणि बोटींच्या साहाय्याने रात्रंदिवस उपसा सुरू होता. याबाबत महसूल विभागाकडे तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या..या कारवाईत वाळूची अवैध वाहतूक करणारे ११ हायवा ट्रक आणि उत्खननासाठी वापरले जाणारे ४ जेसीबी मशीन जप्त करण्यात आले. शुक्रवारी रात्री उशिरापर्यंत ही सर्व वाहने आखाडा बाळापूर पोलिस स्थानकात लावण्यात आली होती. या कारवाईमुळे वाळू उपसा करणाऱ्या कंत्राटदारांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे..महसूल पथकाचे 'सर्जिकल स्ट्राइक'तक्रारीची दखल घेत सहायक जिल्हाधिकारी योगेशकुमार मीना, मंडळ अधिकारी शिल्पा सरकटे, आनंद काकडे, एकनाथ कदम, विशाल पतंगे, साईनाथ वानखेडे, प्रसन्न देशमुख, संतोष मुधोळ, चंद्रकांत पाटे आणि आकाश फुलाटे यांच्या पथकाने पिपरी शिवारात अचानक धाड टाकली. यावेळी नदीपात्रात बोटींच्या साहाय्याने उपसा सुरू असल्याचे निदर्शनास येताच पथकाने तातडीने ४ बोटी जप्त करून त्या जागीच जाळून नष्ट केल्या.