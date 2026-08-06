PM Shri Innovation Visit: राज्यस्तरीय पाहणीमध्ये पीएम श्री गणोरी शाळेच्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांना प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांची दाद

फुलंब्री : तालुक्यातील पीएम श्री जिल्हा परिषद प्रशाला, गणोरी येथे राबविण्यात येणाऱ्या नाविन्यपूर्ण शैक्षणिक, कौशल्य विकास, पर्यावरण संवर्धन आणि विद्यार्थीकेंद्रित उपक्रमांची राज्यस्तरावर दखल घेत महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांनी गुरुवारी (ता.सहा) शाळेला भेट दिली. या भेटीदरम्यान त्यांनी शाळेतील विविध उपक्रमांची पाहणी करून विद्यार्थ्यांशी मनमोकळा संवाद साधला. शाळेच्या गुणवत्तापूर्ण कामकाजाबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त करत शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचे कौतुक केले..भेटीची सुरुवात शाळेच्या परिपाठाच्या अवलोकनाने झाली. त्यानंतर प्रशालेच्या वतीने प्रकाशित करण्यात येणाऱ्या "उद्याचे आम्ही" या विद्यार्थीनिर्मित हस्तलिखित नियतकालिकाच्या हिरोशिमा दिन विशेषांकाचे प्रकाशन रणजितसिंह देओल यांच्या हस्ते करण्यात आले. यानंतर त्यांनी शालेय पोषण आहाराचे गोदाम, अभिलेखे, स्वयंपाकगृह, परसबाग, एस्ट्रॉनॉमी लॅब, विज्ञान प्रयोगशाळा, कलादालन, क्रीडा विभाग, सायकल बँक, पिंक रूम, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, प्रसाधनगृहे तसेच प्लास्टिकमुक्त शाळा अभियान, डेन्स फॉरेस्ट, वृक्षसंवर्धन, निरुपयोगी पेन संकलन, प्लास्टिक बाटल्या व रॅपर्सचे पुनर्वापर यांसारख्या पर्यावरणपूरक उपक्रमांची बारकाईने पाहणी केली..कौशल्य विकासांतर्गत सुरू असलेल्या ऑटोमोबाईल व मल्टी स्किल वर्कशॉपमध्ये विद्यार्थ्यांनी तयार केलेल्या प्रकल्पांची माहिती त्यांनी विद्यार्थ्यांकडून जाणून घेतली. तसेच महाराष्ट्र शासन, एचपी फाउंडेशन आणि लर्निंग लिंक्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू असलेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) प्रयोगशाळेलाही त्यांनी भेट दिली. लर्निंग लिंक्सचे विभागीय व्यवस्थापक ऋतूपूर्ण मतकर यांनी प्रयोगशाळेतील आगामी प्रकल्पांची माहिती दिली..यावेळी प्रशालेत राबविण्यात येणाऱ्या "प्रकट मुलाखत एका व्यक्तिमत्त्वाची" या उपक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांनी प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांची मुलाखत घेतली. या उपक्रमातील ही ६० वी मुलाखत ठरली. विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या कौटुंबिक पार्श्वभूमी, कुटुंबाने दिलेले संस्कार, शालेय जीवन, शिक्षणातील प्रवास, आयएएस होण्यासाठी करावी लागणारी मेहनत, पीएम श्री शाळांचे महत्त्व अशा विविध विषयांवर प्रश्न विचारले. देओल यांनी अस्खलित मराठीत सर्व प्रश्नांची उत्तरे देत विद्यार्थ्यांना मोठी स्वप्ने पाहण्याचा आणि सातत्यपूर्ण परिश्रम करण्याचा संदेश दिला. रॅपिड फायर फेरीत त्यांनी आवडते पुस्तक, लेखक, रंग, खेळ आणि आवडती अभिनेत्री याविषयीही दिलखुलास उत्तरे देत विद्यार्थ्यांची मने जिंकली..कार्यक्रमाच्या प्रारंभी शाळेचे मुख्याध्यापक अनिल प्र. देशमुख आणि शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष कैलास गायकवाड यांनी उपस्थित मान्यवरांचे स्वागत केले. प्रकट मुलाखतीत उत्कृष्ट प्रश्न विचारणाऱ्या तसेच विविध शैक्षणिक उपक्रमांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा रणजितसिंह देओल यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. ही भेट यशस्वी करण्यासाठी केंद्रप्रमुख पंडित भोसले यांच्यासह शिक्षक सुवर्णा देशमुख, एन. एन. परदेशी, एस. डी. नाईकवाडे, अरविंद राजहंस, एस. एम. बाबरेकर, सुरेश ठाकूर, रामेश्वर जाधव, राजेंद्र जगताप, बी. व्ही. ठाकरे, भास्कर गाभूड, भगवान राजपूत, के. आर. सूर्यवंशी, सतीश मचिये, के. एन. सिंघल, दिगंबर दापके, कृष्णा जयस्वाल, एस. एन. बारसाकडे, डी. पी. सुरासे, रुपाली अन्नदाते, सविता मोडेकर, सागर भालके, अमोल सपकाळ, प्रज्वल घोडे, बाबासाहेब सोनवणे आणि आनंद भालेराव यांनी परिश्रम घेतले..शाळेतील नाविन्यपूर्ण शैक्षणिक उपक्रम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, कौशल्य विकास, पर्यावरण संवर्धन आणि विद्यार्थीकेंद्रित शिक्षणपद्धतीची पाहणी केल्यानंतर प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांनी समाधान व्यक्त करत पीएम श्री जिल्हा परिषद प्रशाला, गणोरी ही इतर शाळांसाठी प्रेरणादायी ठरत असल्याचे सांगत संपूर्ण शिक्षकवृंद आणि विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा दिल्या..या राज्यस्तरीय पाहणी पथकात महाराष्ट्र शासनाचे उपसचिव तुषार महाजन, शिक्षण उपसंचालक कैलास दातखीळ, सहसंचालक सुनील पोलास, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व प्राथमिक) अश्विनी लाठकर, अवर सचिव मोहन आरसेवाड, उपशिक्षणाधिकारी सीमा म्हेत्रे, शिक्षण निरीक्षक भारत पालवे, विस्तार अधिकारी दिलीप शिरसाठ यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.