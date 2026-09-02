Bidkin Bribe Case : टिपर सुरू ठेवण्यासाठी पोलिस हवालदाराची महिन्याला एक हजारांची मागणी; पोलिस हवालदारावर एसीबीच्या जाळ्यात

- रविंद्र गायकवाडबिडकीन - पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत बांधकाम साहित्याची वाहतूक करणारे टिपर सुरळीतपणे सुरू ठेवण्यासाठी महिन्याला हप्ता मागितल्याच्या आरोपावरून बिडकीन पोलिस ठाण्यातील पोलिस हवालदारावर जालना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) कारवाई केली. एक हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना पोलिस हवालदार भारत लालचंद चव्हाण (वय-४६) याला एसीबीच्या पथकाने रंगेहाथ ताब्यात घेतल्याने पोलिस दलात खळबळ उडाली आहे. ही कारवाई बुधवारी (२ सप्टेंबर) पैठण-बिडकीन मार्गावरील एमआयडीसी मुधलवाडी परिसरात करण्यात आली..भारत चव्हाण हे बक्कल क्रमांक ५२२ असून त्यांची नेमणूक बिडकीन पोलिस ठाण्यात आहे. या प्रकरणी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम, १९८८ मधील कलम ७ अन्वये गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती एसीबीच्या प्रसिद्धीपत्रकातून देण्यात आली आहे..टिपर चालकाला अडवून मालकाला फोन करण्यास सांगितलेएसीबीकडे दाखल तक्रारीनुसार, तक्रारदार हे बांधकाम साहित्याचे पुरवठादार असून त्यांच्या मालकीच्या टाटा कंपनीच्या टिपरमधून खडी, कचरा व विटांची वाहतूक केली जाते. १ सप्टेंबर रोजी एका टिपर चालकाने तक्रारदाराला फोन करून पोलिसांनी शेकटा फाटा येथे वाहन थांबवले असून मालकाला फोन करण्यास सांगितल्याची माहिती दिली.यानंतर संबंधित हवालदाराने तक्रारदाराशी संपर्क साधून बिडकीन पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत टिपर सुरू ठेवायचे असल्यास हप्ता द्यावा लागेल, अन्यथा गाडी चालू देणार नाही, अशी मागणी केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे..दोन वाहनांपैकी एका टिपरसाठी हजार रुपयांचा हप्तातक्रारीची एसीबीकडून पडताळणी करण्यात आली. यावेळी तक्रारदाराच्या दोन वाहनांपैकी एका वाहनाला सूट देऊन दुसऱ्या टिपरसाठी महिन्याला एक हजार रुपये हप्ता देण्याची मागणी केल्याचे निष्पन्न झाल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद आहे. त्यानंतर एसीबीने सापळा रचून लाच स्वीकारण्याचे ठरवले..एमआयडीसी मुधलवाडीत लाच स्वीकारताना पकडलेबुधवारी दुपारी १२.४६ ते १.४४ या कालावधीत पैठण-बिडकीन मार्गावरील एमआयडीसी मुधलवाडी परिसरातील स्वराज ऑटोमोबाईलसमोर एसीबीच्या पथकाने सापळा रचला. यावेळी तक्रारदाराकडून एक हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना हवालदार भारत चव्हाण याला ताब्यात घेण्यात आले.या कारवाईमुळे बिडकीन परिसरातील पोलिस यंत्रणेत खळबळ उडाली असून, पोलिसांकडून वाहनचालकांकडून हप्ते वसुली केली जाते का, असा प्रश्नही या घटनेनंतर उपस्थित झाला आहे. मात्र, याबाबत अधिकृत तपासातूनच वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे..बी. एस. जाधवर यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारवाईपोलिस उपअधीक्षक बी. एस. जाधवर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. सापळा पथकात गजानन घायवट, मनोहर भुतेकर, गणेश चेके आणि गजानन कांबळे यांचा समावेश होता. पुढील तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून सुरू आहे. दरम्यान, लाच स्वीकारल्याचा आरोप असलेल्या हवालदारावरील पुढील कायदेशीर कारवाई आणि गुन्ह्याची अधिकृत नोंद याकडे आता लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.