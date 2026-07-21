Police Credit Row: अवैध दारू प्रकरणात शेवगाव-पाचोड पोलिसांत ‘श्रेय’ युद्ध; ५०-६० किमी पाठलागानंतर इनोव्हा जप्त

पाचोड : अवैध दारू वाहतूक करणाऱ्या इनोव्हा कारचा शेवगाव पोलिसांनी तब्बल ५० ते ६० किलोमीटर पाठलाग केला. दरम्यान, ही कार पाचोड (ता.पैठण) पोलिस ठाणेतंर्गत विहामांडवा गावाजवळ अपघातग्रस्त झाली. त्यानंतर शेवगाव पोलिसांनी पाचोड पोलिसांच्या मदतीने कारवाई करत वाहनासह सुमारे एक लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. मात्र, या कारवाईनंतर ती नेमकी कोणत्या पोलिस ठाण्याची कारवाई, यावरून शेवगाव आणि पाचोड पोलिसांमध्ये बिनसल्याची चर्चा परिसरात सुरू झाली आहे.बाळू बाबाराव बहिरवाळ (वय 30 वर्षे) रा.घोसापुरी (ता. जि. बीड) असे ताब्यात घेतलेल्या आरोपीचे नाव आहे..यासंबंधी मिळालेल्या माहितीनुसार, शेवगाव (जि. अहिल्यानगर) परिसरातून इनोव्हा कार (क्र. एमएच १२ जीझेड १७७७) मधून अवैध दारूची वाहतूक केली जात असल्याची माहिती शेवगाव पोलिसांना मिळाली. त्यानंतर शेवगाव पोलिस ठाण्याचे पोलिस उपनिरीक्षक बाजीराव सानप, चंद्रकांत कुसारे, शाम गुंजाळ, प्रशांत आंधळे आणि सुरेश भावले यांच्या पथकाने संबंधित वाहनाचा शोध सुरू केला. पोलिसांच्या पथकाला सदर कारचा माग काढण्यात यश आले. त्यानंतर त्यांनी या वाहनाचा पाठलाग सुरू केला. शेवगाव परिसरातून सुरू झालेला हा पाठलाग तब्बल ५० ते ६० किलोमीटरपर्यंत सुरू राहिला. पोलिस आणि कारचालक यांच्यातील हा पाठलाग पाहता काही काळ ‘चोर-पोलिसांचा पाठशिवणीचा खेळ’ रंगल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. पोलिसांचा पाठलाग सुरू असल्याचे लक्षात आल्यानंतर कारचालकाने वाहन भरधाव वेगाने पळविण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, पाचोड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या विहामांडवा गावाजवळ इनोव्हा कारचा अपघात झाला. वाहन अपघातग्रस्त झाल्याची माहिती मिळताच शेवगाव पोलिसांचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. त्याचवेळी पाचोड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत घटना घडल्याने स्थानिक पाचोड पोलिसांनाही याबाबत माहिती देण्यात आली. दोन्ही पोलिस ठाण्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेत कारवाई केली. या कारवाईत इनोव्हा कारसह अवैध दारू आणि इतर साहीत्य मिळून सुमारे एक लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आल्याची माहिती आहे..मात्र, या कारवाईनंतर सदर कारवाई नेमकी कोणत्या पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील आणि कोणत्या पोलिस पथकाची, यावरून प्रश्न निर्माण झाला आहे. अवैध दारू वाहतूक करणाऱ्या वाहनाचा पाठलाग शेवगाव पोलिसांनी सुरू केला असला, तरी वाहनाचा अपघात विहामांडवा गावाजवळ पाचोड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत झाला. त्यामुळे कारवाईचे श्रेय नेमके कोणाला, यावरून दोन्ही पोलिस ठाण्यांमध्ये काही काळ संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाल्याची चर्चा आहे..दरम्यान, या कारवाईत ताब्यात घेण्यात आलेल्या संशयिताविरुद्ध पाचोड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे..या घटनेमुळे अवैध दारू वाहतुकीविरोधात पोलिसांची कारवाई झाली असली, तरी कारवाईच्या श्रेयावरून दोन पोलिस ठाण्यांमध्ये निर्माण झालेल्या कथीत मतभेदांची चर्चा मात्र परिसरात रंगली आहे. वरिष्ठ पोलिस अधिकारी या प्रकरणात नेमकी कोणत्या पोलिस ठाण्याची कारवाई आहे, याबाबत स्पष्टता देतात का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.