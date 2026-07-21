मराठवाडा

Police Credit Row: अवैध दारू प्रकरणात शेवगाव-पाचोड पोलिसांत ‘श्रेय’ युद्ध; ५०-६० किमी पाठलागानंतर इनोव्हा जप्त

अवैध दारू वाहतुकीवर संयुक्त धडक कारवाई; इनोव्हा कारचा ६० किमी पाठलाग, एक लाखांचा मुद्देमाल जप्त, मात्र श्रेयाच्या वादामुळे शेवगाव-पाचोड पोलिसांमध्ये मतभेदांची चर्चा
The operation has sparked discussion over which police station deserves credit, as the chase began in Shevgaon but the final seizure was made within Pachod police limits.

The operation has sparked discussion over which police station deserves credit, as the chase began in Shevgaon but the final seizure was made within Pachod police limits.

Sakal

हबीबखान पठाण
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पाचोड : अवैध दारू वाहतूक करणाऱ्या इनोव्हा कारचा शेवगाव पोलिसांनी तब्बल ५० ते ६० किलोमीटर पाठलाग केला. दरम्यान, ही कार पाचोड (ता.पैठण) पोलिस ठाणेतंर्गत विहामांडवा गावाजवळ अपघातग्रस्त झाली. त्यानंतर शेवगाव पोलिसांनी पाचोड पोलिसांच्या मदतीने कारवाई करत वाहनासह सुमारे एक लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. मात्र, या कारवाईनंतर ती नेमकी कोणत्या पोलिस ठाण्याची कारवाई, यावरून शेवगाव आणि पाचोड पोलिसांमध्ये बिनसल्याची चर्चा परिसरात सुरू झाली आहे.बाळू बाबाराव बहिरवाळ (वय 30 वर्षे) रा.घोसापुरी (ता. जि. बीड) असे ताब्यात घेतलेल्या आरोपीचे नाव आहे.

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