उदगीर शहरात आठशे वाहनधारकांकडून पावणेदोन लाखांचा दंड वसूल

उदगीर (जि.लातूर) : उदगीर शहरामध्ये टाळेबंदीच्या २१ दिवसांत कोरोना संसर्गजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या संचारबंदीचा नियम मोडणाऱ्या ८२१ वाहनधारकांवर कारवाई करून त्यांच्याकडून एक लाख ऐंशी हजार चारशे रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आल्याची माहिती शहर पोलिस निरीक्षक महेश शर्मा यांनी दिली. उदगीर शहरात गेल्या वीस दिवसांपासून टाळेबंदी लागू आहे. यात फक्त अत्यावश्यक सेवांना वगळण्यात आले होते. यादरम्यान व अत्यावश्यक सेवेच्या कारणाव्यतिरिक्त विनाकारण रस्त्याने फिरणाऱ्या दुचाकी, तीनचाकी व काही चारचाकी वाहनांची तपासणी करून त्यांना संचारबंदीचे पालन करण्याच्या सूचना देण्यात येत होत्या. यादरम्यान वाहतुकीचे व संचारबंदीचे नियम मोडणाऱ्या ८२१ वाहनधारकांवर कार्यवाही करून त्यांच्याकडून दोनशे, तीनशे, पाचशे याप्रकारे गुन्ह्यांचे स्वरूप पाहून एक लाख ऐंशी हजार ४०० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आल्याचे श्री.शर्मा यांनी सांगितले.

याशिवाय जिल्हाधिकाऱ्यांनी मास्क न घालणे रस्त्यावर थुंकणे, सामाजिक अंतर न राखणे यासंदर्भात काढलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी नगरपालिकेला सहकार्य केले. पालिका पोलिस व महसूल विभागाच्या संयुक्त पथकाने केलेल्या कार्यवाहीत जवळपास सहाशे जणांवर कारवाई करून एक लाख २० हजारांचा दंड आकारण्याची कार्यवाही करण्यासाठी नगरपालिकेच्या पथकाला सहकार्य केल्याचे श्री. शर्मा यांनी सांगितले. वाचा ः तापमान वाढल्याने लातूरकर घामाघूम; चाकूर, अहमदपूर तालुक्यात पारा वाढला टाळेबंदीच्या कडक अंमलबजावणीसाठी शहरात विविध ठिकाणी नाकाबंदी करण्यात आली असून, विविध पथकांची निर्मिती करण्यात आली आहे. जास्तीत-जास्त गर्दी जमा होणाऱ्या ठिकाणी बंदोबस्त लावण्यात आला असून, उपविभागीय पोलिस अधिकारी मधुकर जवळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली जास्त गर्दी होऊ न देणे यासाठी नियंत्रण ठेवण्यात येत आहे. शिवाय यादरम्यान वाहतुकीचे व टाळेबंदीचे नियम मोडणाऱ्या व्यक्ती व वाहनधारकांवर कारवाई करून त्यांच्याकडून दंड आकारण्यात येत आहे. नागरिकांनी सहकार्य करावे

दिवसेंदिवस राज्यांमध्ये कोरोना संसर्ग झालेल्या रुग्णांमध्ये लक्षणीय वाढ होत आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी अत्यावश्यक कारणासाठी घराबाहेर पडावे, विनाकारण रस्त्यावर फिरू नये. बाहेर पडत असताना तोंडाला मास्क वापरावा. व्यवस्थित अंतर ठेवून खरेदी-विक्री करावी व प्रशासनाला सहकार्य करावे असे आवाहन पोलिस निरीक्षक शर्मा यांनी केली आहे.



Web Title: Police Fined One Lakh Seventy Thousand To Two Wheelers Udgir