Ausa News : वर्दीतील अधिकारी अन्‌ स्वच्छतेचा सेवेकरी; कुमार चौधरींचा ज्ञान पंढरीकडून गौरव

औसा - पोलिस अधिकारी म्हणून कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी पार पाडतानाच सामाजिक बांधिलकी जपत ‘माझा औसा, स्वच्छ औसा, सुंदर औसा’ अभियानाच्या माध्यमातून शहराच्या स्वच्छतेसाठी जनजागृती करणारे औसा उपविभागाचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी कुमार चौधरी यांचा ज्ञान पंढरी ग्रुपच्या वतीने गौरव करण्यात आला. केंद्र सरकारकडून पोलिस दलातील उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल ‘उत्कृष्ट अधिकारी मेडल’ जाहीर झाल्याबद्दल हा सत्कार करण्यात आला..चौधरी यांनी पोलिसिंगच्या पारंपरिक चौकटीबाहेर जात सामाजिक उपक्रमांना प्राधान्य दिले. ‘माझा औसा, स्वच्छ औसा, सुंदर औसा’ अभियानातून नागरिकांमध्ये स्वच्छतेविषयी जागृती निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. शहराच्या स्वच्छतेसाठी नागरिकांनीही पुढाकार घ्यावा, हा संदेश या अभियानातून देण्यात आला. त्यांच्या या उपक्रमाचे विविध स्तरांतून कौतुक झाले..सामाजिक बांधिलकी जपत त्यांनी आर्थिकदृष्ट्या गरजू विद्यार्थ्यांनाही मदतीचा हात दिला. अनेक विद्यार्थ्यांना मोफत स्कूल बॅगचे वाटप करण्याबरोबरच ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्थेला हातभार लागावा म्हणून गुळखेडा वाडी येथील जिल्हा परिषद शाळेला झेरॉक्स मशीन भेट दिली. त्यामुळे पोलिस अधिकारी म्हणून कर्तव्य बजावताना शिक्षण आणि सामाजिक क्षेत्राशीही त्यांनी नाते जोडले.केंद्र सरकारकडून उत्कृष्ट अधिकारी मेडल जाहीर झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर ज्ञान पंढरी ग्रुपचे संस्थापक अध्यक्ष संजय रोडगे यांच्या हस्ते चौधरी यांचा फेटा, पुष्पहार व सन्मानचिन्ह देऊन सत्कार करण्यात आला. यावेळी भेटा केंद्राचे केंद्रप्रमुख श्याम क्षीरसागर यांनी चौधरी यांच्या कार्याचा गौरव केला..ज्ञान पंढरी ग्रुपकडून गोरगरीब विद्यार्थ्यांना मदत तसेच जिल्हा परिषद शाळांना शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्याचे सामाजिक उपक्रम राबविले जातात. त्यामुळे सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या संस्थेकडून झालेला हा गौरव विशेष ठरला.यावेळी ज्ञान पंढरी ग्रुपचे पदाधिकारी व सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.