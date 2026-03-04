Aadul Crime : पोलिस कर्मचाऱ्याचा दारूच्या बिलावरून राडा; हॉटेल मालक व कर्मचाऱ्यावर चाकू हल्ला, चौघे जखमी, एका पोलिस कर्मचाऱ्यासह चौघांवर गुन्हा दाखल

आडूळ - धुलीवंदन सणाच्या दिवशी दारूच्या बिलावरून झालेल्या वादातून एका पोलिस कर्मचाऱ्यासह तीन ते चार जणांच्या टोळक्याने हॉटेल कार्तिक येथील कर्मचारी व मालकावर चाकू हल्ला करून चौघांना जखमी केल्याची घटना घडली. याप्रकरणी करमाड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..हॉटेल मालकाच्या तक्रारीवरून एका पोलिस कर्मचाऱ्यासह अज्ञात तिघांविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. फिर्यादी वसुदेव लक्ष्मण सूर्यवंशी (वय ३६, व्यवसाय – हॉटेल चालक, रा. पिंपळगाव पांढरी, ता. जि. छत्रपती संभाजीनगर) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून हा गुन्हा दाखल झाला..करमाड पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंगळवारी (ता. ३) रोजी दुपारी २.३० वाजेच्या सुमारास पांढरी – पिंपळगाव शिवारातील हॉटेल कार्तिक येथे घडली. आरोपी नितेश विक्रम जाधव याच्यासह त्याच्या तीन अनोळखी साथीदारांनी हॉटेलमध्ये दारू खरेदीवरून वाद घातला. बिलाच्या कारणावरून वाद चिघळत गेल्याने आरोपींनी शिवीगाळ करत फिर्यादी वसुदेव सूर्यवंशी, नाना लक्ष्मण सूर्यवंशी, शुभम सतीश सूर्यवंशी व संभाजी शिवाजी कल्होरे (सर्व रा. पांढरी–पिंपळगाव) यांच्यावर चाकूने वार करून जखमी केले..तसेच इतर साथीदारांनी चापट-बुक्क्यांनी मारहाण करून ‘तुला पाहून घेतो’ अशी धमकी दिल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. जखमींवर उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती मिळाली आहे.या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक श्री. तडवी करीत आहेत. दरम्यान, ठाण्याचे प्रभारी पोलिस निरीक्षक श्री. राजपूत यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.