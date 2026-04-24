Jalna Crime: भायगव्हाण शिवारात जुगार अड्ड्यावर धाड; 32 जण ताब्यात, लाखोंचा मुद्देमाल जप्त!

-सुभाष बिडे घनसावंगी: तीर्थपुरी येथील भायगव्हाण शिवारामध्ये जुगार अड्ड्यावर कारवाई करून जुगार चालकासह 32 आरोपी ताब्यात घेतले त्यांच्याकडील 42 लाख 43 हजार 640 रुपये किंमतीचा मुददेमाल स्थानिक गुन्हे शाखा व तीर्थपुरी पोलीसांनी जप्त करून कारवाई केली..जालना जिल्ह्यातील जुगार खेळणाऱ्या इसमांचा शोध घेवुन कारवाई करण्यासाठी गुरुवार (ता.23) तीर्थपुरी पोलीस ठाणे हद्दीतील घनसावंगी ते तिर्थपरी जाणरे रोडलगत भायगव्हाण शिवरात इसम नामे कल्याण बाबुराव चिमणे, रा. तिर्थपुरी, ता. घनसावंगी हा स्वतःच्या मालकीच्या जागेमध्ये काही इसमांना बोलावुन पैशांच्या बदल्यात कॉईन देवुन व पैशांचा वापर करुन झन्ना मन्ना जुगाराचा खेळ खेळवित आहे..अशी गुप्त बातमीदारामार्फत माहिती कळाल्याने माहितीच्या आधारे स्थानिक गुन्हे शाखेच्या अधिकारी व अंमलदार तसेच तीर्थपुरी पोलीस ठाण्याचे अधिकारी व अंमलदार यांच्यासह घनसावंगी ते तिर्थपुरी जाणारे रोडलगत भायगव्हाण शिवरात छापा टाकुन त्याठिकाणाहुन आरोपी नामे भारत बाबुराव पठाडे( वय-50) रा. भोगगाव ता. घनसावंगी, शिवाजी दगडु चौथे ( वय.40 वर्ष ) रा. मांदळा ता. घनसावंगी, आकाश बाबुलाल तापडीया( वय. 35 वर्ष) रा. तिर्थपुरी, कैलास विठ्ठल ढेरे ( वय.46 वर्ष) रा. बोडखा बुद्रुक, संतोष मिश्रीलाल आबड ( वय 40 वर्ष ) रा. तिर्थपुरी, विशीष्ट पाडुरंग केदार ( वय. 35 वर्ष ) रा. पिंपरखेड बुद्रुक, रंजीत दादाराव सोनवणे ( वय 46 वर्ष ) रा. बाचेगाव, बप्पासाहेब निवृत्ती खाडे ( वय.52 वर्ष ) रा. मच्छिन्द्रनाथ चिचोली, गोविंद सिताराम सावंत ( वय.40 वर्ष ) रा. सिंदखेड, गोविंद मुलीधर लाभासे ( वय. 36 वर्ष) रा. गंगाचिचोली ता. अंबड, सुरेश गुलाब राठोड (वय. 38 वर्ष) रा. देवी दहेगाव, बळीराम भगवान सातपुते ( वय. 40 वर्ष ) रा. मच्छिन्द्रनाथ चिचोली, .ओमप्रकाश भानुदास वांघुडे ( वय.57 वर्ष) रा. ताडहादगाव ता. अंबड, अशोक चिमाजी शिंदे ( वय.38 वर्ष) रा. तिर्थपुरी, गजानन विक्रम टिहळे (वय 36 वर्ष ) रा. देवीदहेगाव, रामदास आसाराम पिसुळे ( वय.45 वर्ष ) रा. खापरदेव हिवरा जयकुमार प्रल्हाद जाधव ( वय.52 वर्ष ) रा. घनसावंगी, विलास धर्मराज कोल्हे ( वय.41 वर्ष ) रा. गुरुपिप्री, बंडु किसन जाधव ( वय.44 वर्ष ) रा. राहेरा तांडा, संतोष मनोहराव विखे (वय. 44 वर्ष) रा. घनसावंगी, कैलास भिमराव मदनुरे (वय. 35 वर्ष ) रा. एकरुखा, परमेश्वर लक्ष्मन गहीरे ( वय.42 वर्ष) रा. गंगाचिचोली ता. अंबड, दत्तात्रय रामराव खिडकर ( वय.48 वर्ष ) रा. ताडहादगाव ता. अंबड, विश्वर्भर गुलाबराव मुळे ( वय. 42 वर्ष ) रा. ताडहादगाव ता. अंबड, लक्ष्मन प्रल्हादसिंग माने( वय. 36 वर्ष ) रा. शहापुर ता. अंबड, पांडुरंग आंबादास बोबडे ( वय. 54 वर्ष) रा. तिर्थपुरी,.विठ्ठल नामदेव मुळे ( वय. 33 वर्ष) रा. भोগগाव, एकनाथ विलास सांळवे ( वय.50 वर्ष ) रा. घनसावंगी, प्रेम संतोष आबड ( वय.24 वर्ष) रा. तिर्थपुरी, बाबुराव भाऊसाहेब लाड( वय.37 वर्ष ) रा. तिर्थपुरी, परमेश्वर बाबुराव कडुकर( वय. 52 वर्ष) रा. तिर्थपुरी यांच्या ताव्यातुन 68 हजार 720 रुपये रोख व 42 लाख 43 हजार 640 रुपये किंमतीच्या 04 कार, 22 मोटार सायकल, 28 मोबाईल व इतर साहित्य जप्त करण्यात आले आहे. या सर्वांच्या विरोधात स्थानिक गुन्हे शाखा जालनाचे पोलिस उपनिरीक्षक राजेंद्र वाघ यांच्या फिर्यादीवरुन तीर्थपुरी पोलीस ठाणे येथे गुन्हा महाराष्ट्र जुगार अधिनियमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..
सदरची कार्यवाही पोलीस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल, अपर पोलीस अधीक्षक आयुष नोपाणी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, उपविभाग अंबड डॉ. सिध्देश्वर धुमाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक पंकज जाधव, तीर्थपुरी पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक श्रीमती वैशाली पवार, स्थानिक गुन्हे शाखा जालनाचे पोलिस उपनिरीक्षक राजेंद्र वाघ , उपनिरीक्षक प्रतिभा पठाडे यांच्यासह पोलीस अंमलदार गोपाल गोशिक, लक्ष्मीकांत आडेप, जगदीश वावणे, कैलास खार्डे, इरशाद पटेल, सतिष श्रीवास, आक्रूर धांडगे, किशोर पुंगळे, कैलास चेके, महेश ताटे, अमर पोहार, नारायण माळी, भगवान शिंदे, बाळसाहेब मंडलिक, विलास गाडेकर, विजय पवार, राजेंद्र जाटे सर्व तीर्थपुरी पोलीस ठाणे यांनी केली आहे.