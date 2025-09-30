मराठवाडा

Kej Crime : देहविक्री होत असलेल्या ठिकाणी पोलिसांचा छापा; बनावट ग्राहक पाठवून केली कारवाई

केज शहरात एक महिला स्वतःच्या घरात देहविक्रीचा (वेश्याव्यवसाय) चालू असलेल्या ठिकाणी केज पोलिस व अनैतिक मानवी वाहतूक शाखेच्या पथकाने छापा मारून कारवाई केली.
Crime
Crimesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

केज - शहरात एक महिला स्वतःच्या घरात देहविक्रीचा (वेश्याव्यवसाय) चालू असलेल्या ठिकाणी केज पोलिस व अनैतिक मानवी वाहतूक शाखेच्या पथकाने सोमवारी (ता.२९) सायंकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास छापा मारून कारवाई करून एक पीडित महिलेची सुटका केली.

Loading content, please wait...
police
crime
Arrested
Human Trafficking
raid
Buyer
Woman

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com