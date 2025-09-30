Kej Crime : देहविक्री होत असलेल्या ठिकाणी पोलिसांचा छापा; बनावट ग्राहक पाठवून केली कारवाई

केज - शहरात एक महिला स्वतःच्या घरात देहविक्रीचा (वेश्याव्यवसाय) चालू असलेल्या ठिकाणी केज पोलिस व अनैतिक मानवी वाहतूक शाखेच्या पथकाने सोमवारी (ता.२९) सायंकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास छापा मारून कारवाई करून एक पीडित महिलेची सुटका केली..या कारवाईत पोलीसांनी देहविक्रीचा व्यवसाय चालविणाऱ्या महिलेला ताब्यात घेतले आहे. या प्रकरणी रात्री उशिरा केज पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.शहरातील उमरी रस्त्यालगतच्या गणेशनगर भागात एक महिला ही तिच्या घरात देहविक्रीचा व्यवसाय चालवित असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. ही माहिती मिळताच पोलिस अधीक्षक नवनीत काँवत, अप्पर पोलिस अधीक्षक चेतना तिडके यांच्या मार्गदर्शनाखाली केज पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक स्वप्नील उनवणे व अनैतिक मानवी वाहतूक शाखेच्या पोलिस निरीक्षक पल्लवी जाधव यांनी सोमवारी सायंकाळी पाच वाजण्याच्या सुमारास एका बनावट ग्राहकाला पाठवून त्याच्याकडे पाचशे रूपयाच्या नोटा दिल्या. ग्राहक पीडित महिलेला घेऊन खोलीत जाताच त्याने इशारा केला..त्याच वेळी पोलिसांनी छापा टाकून देहविक्रीचा व्यवसाय चालविणाऱ्या महिलेला ताब्यात घेत धारूर तालुक्यातील बत्तीस वर्षीय पिडितेची सुटका केली. या कारवाईत भाग पोलिसांनी देहविक्री व्यवसाय करण्यासाठी वापरण्यात येणारे पंधरा कंडोम (निरोध) व बनावट ग्राहकाकडे दिलेल्या पाचशे रूपयांच्या तीन नोटा असे एकूण एक हजार पाचशे रूपयांसह देहविक्री व्यवसाय चालविणाऱ्या बावन्न वर्षीय महिलेला ताब्यात घेतले..ही कारवाई पोलिस उपनिरीक्षक पल्लवी जाधव यांच्यासह पोलीस हवालदार बाळासाहेब अहंकारे, पोलीस शिपाई प्रकाश मुंडे, महिला पोलीस राधा चव्हाण व सुलोचना वाळके यांचा समावेश असलेल्या पोलीस पथकाने केली..पोलिस उपनिरीक्षक पल्लवी जाधव यांच्या तक्रारीवरून देहविक्री व्यवसाय चालविणाऱ्या बावन्न वर्षीय महिले विरोधात रात्री उशिरा केज पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलीसांनी केलेल्या कारवाईमुळे अवैध धंदे व देहविक्री व्यवसाय चालविणाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.