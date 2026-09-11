Kaygaon News : गोदावरीत उडी घेण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या अल्पवयीन मुलाचे पोलिसांनी वाचवले प्राण

कायगाव - गंगापूर तालुक्यातील जुने कायगाव येथील गोदावरी नदीत उडी घेऊन जीवन संपविण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या १५ वर्षीय अल्पवयीन मुलाचे गंगापूर पोलिसांनी प्रसंगावधान दाखवत प्राण वाचवले. डायल ११२ वर आलेल्या तातडीच्या कॉलनंतर पोलिसांनी क्षणाचाही विलंब न करता घटनास्थळी धाव घेत मुलाला सुरक्षित ताब्यात घेतले. ही घटना गुरुवारी (ता. १० ) गोदावरी नदी पुलावर घडली..डायल ११२ वर गंगापूर पोलीस ठाण्यात कॉल प्राप्त झाला.जुने कायगाव येथील गोदावरी नदी पुलावर एक अनोळखी अल्पवयीन मुलगा नदीत उडी घेऊन जीवन संपविण्याच्या प्रयत्नात असल्याची माहिती मिळाली. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पोलिसांनी तातडीने ही माहिती पोलीस निरीक्षक सलीम चाऊस यांना दिली. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस पथक तत्काळ घटनास्थळी रवाना झाले.पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचताच मुलाशी संवाद साधून त्याला समजावून सांगितले आणि नदीत उडी घेण्यापासून परावृत्त केले..त्यानंतर त्याला सुरक्षितपणे गंगापूर पोलीस ठाण्यात आणण्यात आले. तेथे पोलिसांनी त्याचे समुपदेशन करून विश्वासात घेतले. त्यानंतर चौकशीदरम्यान त्याने आपले नाव श्रीकांत साईनाथ भालेराव, वय-१५ वर्षे, रा. नूर मशिदीच्या पाठीमागे, भारतनगर, छत्रपती संभाजीनगर, असे सांगितले.पोलिसांनी तत्काळ त्याच्या पालकांशी संपर्क साधून त्यांना गंगापूर पोलीस ठाण्यात बोलावून घेतले. आवश्यक समज व सूचना देऊन श्रीकांत याला सुखरूपपणे पालकांच्या ताब्यात देण्यात आले.गंगापूर पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे आणि वेळीच केलेल्या हस्तक्षेपामुळे एका अल्पवयीन मुलाचे अनमोल प्राण वाचले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.