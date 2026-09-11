मराठवाडा

Kaygaon News : गोदावरीत उडी घेण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या अल्पवयीन मुलाचे पोलिसांनी वाचवले प्राण

डायल ११२ वर आलेल्या कॉलनंतर गंगापूर पोलिसांची तत्पर कारवाई.
Shrikant Bhalerao

Shrikant Bhalerao

sakal

जमील पठाण
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कायगाव - गंगापूर तालुक्यातील जुने कायगाव येथील गोदावरी नदीत उडी घेऊन जीवन संपविण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या १५ वर्षीय अल्पवयीन मुलाचे गंगापूर पोलिसांनी प्रसंगावधान दाखवत प्राण वाचवले. डायल ११२ वर आलेल्या तातडीच्या कॉलनंतर पोलिसांनी क्षणाचाही विलंब न करता घटनास्थळी धाव घेत मुलाला सुरक्षित ताब्यात घेतले. ही घटना गुरुवारी (ता. १० ) गोदावरी नदी पुलावर घडली.

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