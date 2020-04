लेकीला घरी ठेवून त्या बजावतात कर्तव्य, पोलिस उपनिरीक्षक लढताहेत कोरोनाविरुध्द लढाई

नळेगाव (ता.लातूर) ः सध्या कोरोनापासून नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी वैद्यकीय व पोलिस खाते जिवाचे रान करीत आहे. स्वतःच्या कुटुंबीयांचा विचार न करता हे दूत आज कोरोना व नागरिकांमध्ये भिंत बनून उभे ठाकले आहेत. नळेगाव दूरक्षेत्र येथील पोलिस उपनिरीक्षक नीलम घोरपडे या आपल्या दीड वर्षाच्या चिमुकल्या मुलीला घरी सोडून दिवसरात्र आपले कर्तव्य बजावत कडा पहारा देत आहेत. अशा कर्तबगार पोलिस अधिकाऱ्यामुळेच आज आपण सुरक्षित असल्याच्या भावना येथील ग्रामस्थ व्यक्त करीत आहेत. कोरोनाच्या वाढत्या प्रसारामुळे देशात लॉकडाउन लागू करण्यात आला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत गर्दी होऊ नये. यासाठी पोलिस आपले कर्तव्य बजावत आहेत. लातूर जिल्ह्यातील चाकूर पोलिस ठाण्याअंतर्गत नळेगाव दूरक्षेत्र येथील पोलिस उपनिरीक्षक नीलम घोरपडे या आपल्या दीड वर्षाच्या मधुलिकाला चाकूर येथील राहत्या घरी सोडून आपले कर्तव्य बजावत आहेत. घरी इतर कोणीही नसल्याने मुलीसाठी त्यांनी एका आजीला देखभालीसाठी ठेवले आहे. त्या आणि त्यांची दीड वर्षाची मुलगी दोघीच येथे राहतात. नीलम यांचे पती श्रीनिवास पवार हे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील वाघोली येथे तलाठी आहेत. काही दिवसांपासून जिल्हाबंदी असल्याने तेही आपल्या पत्नी व मुलीकडे येऊ शकत नाहीत. आई-वडिलांना आपले कर्तव्य बजावताना आपल्या चिमुलीकडे मात्र वेळ देऊ शकत नाहीत. वाचा ः प्रबोधनपर चित्रांतून चित्रकारांना रोजगार, दोघा परप्रांतीयांना लातूर... कोणत्याही आईचे आपल्या लेकरांवरील प्रेम हे लपून राहू शकत नाही. आई हा शब्द ऐकण्यासाठी त्यांचे कान आतुरतेने वाट पाहत असतात. मात्र नीलम या मनाच्या कोपऱ्यात आपले मातृत्व लपवून त्यांनी आपल्या जबाबदारीला प्राधान्य दिल आहे. जनतेला जर कोरोनापासून वाचवायचे असेल तर डोळ्यात तेल घालून आज कडा पहारा द्यावा लागणार आहे हे त्या जाणतात. त्यामुळे त्या आपल्या दीड वर्षाच्या चिमुकलीपासून दूर राहून सतत १२ ते १४ तास सेवा करीत आहेत. सध्या राज्यात पोलिस अधिकाऱ्यांनाही कोरोना लागण झाल्याच्या घटना घडत असताना आपल्या आरोग्याची आणि कुटुंबाची पर्वा न करता त्या सध्या आपले कर्तव्य बजावताना दिसत आहेत.



Web Title: Police Sub Inspector Nilam Ghorpade Duty On Twenty Four Hours, Chakur