मराठवाडा

Police PSI Success Story: परीक्षेत यशानंतर १३ वर्षे न्यायासाठी लढा, अखेर PSI पदी निवड; पोलिसाला मिळाला न्याय

After 13 Year Legal Fight Bhimrao Rathod Finally Becomes PSI: न्यायालयीन लढा, तांत्रिक अडथळ्यांवर मात करत १३ वर्षांनंतर PSI पदावर विराजमान; सेवाभिमान, प्रामाणिकपणा आणि चिकाटीला मिळाली योग्य दाद
Police Constable to PSI Bhimrao Rathod Gets Justice After 13 Years as Court Battle Ends With Sub Inspector Selection

Police Constable to PSI Bhimrao Rathod Gets Justice After 13 Years as Court Battle Ends With Sub Inspector Selection

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अर्धापूर : अर्धापूर पोलिस ठाण्यात डीएसबी शाखेत कार्यरत असलेले पोलिस जमादार भीमराव हिरामण राठोड यांची पोलिस उपनिरीक्षकपदी निवड झाली आहे. पोलिस उपनिरीक्षक पदाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन १३ वर्षे प्रतीक्षा केल्यानंतर अखेर राठोड यांना न्याय मिळाला.

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