Police PSI Success Story: परीक्षेत यशानंतर १३ वर्षे न्यायासाठी लढा, अखेर PSI पदी निवड; पोलिसाला मिळाला न्याय

अर्धापूर : अर्धापूर पोलिस ठाण्यात डीएसबी शाखेत कार्यरत असलेले पोलिस जमादार भीमराव हिरामण राठोड यांची पोलिस उपनिरीक्षकपदी निवड झाली आहे. पोलिस उपनिरीक्षक पदाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन १३ वर्षे प्रतीक्षा केल्यानंतर अखेर राठोड यांना न्याय मिळाला. .Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.नांदेड जिल्हा पोलिस दलात वर्ष १९९३ मध्ये पोलिस शिपाई म्हणून भीमराव राठोड भरती झाले. त्यांनी भोकर, देगलूर, नांदेड ग्रामीण, भाग्यनगर पोलिस ठाणे तसेच स्थानिक गुन्हे शाखा, नांदेड येथे अनेक वर्षे सेवा बजावली. .सध्या ते अर्धापूर ठाण्यात पोलिस जमादार म्हणून कार्यरत आहेत. वर्ष २०१३ मध्ये पोलिस खात्यांतर्गत घेण्यात आलेल्या पोलिस उपनिरीक्षक पदाच्या परीक्षेला त्यांनी प्रविष्ट झाले होते. मात्र, काही तांत्रिक कारणांमुळे या परीक्षेचा निकाल रखडला होता. या निकालाच्या विरोधात अनेक पोलिस कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयीन लढ्यानंतर तब्बल १३ वर्षांनी न्यायालयात गेलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळाला. .Army Success Story: आई सीआयएसएफ अधिकारी, वडील शेतकरी; ऋषिकेशने निवडला सैन्याचा मार्ग, चौथ्या प्रयत्नात मिळवले लेफ्टनंटपद.निवड झाल्याबद्दल पोलिस निरीक्षक महादेव मांजरमकर, सहायक पोलिस निरीक्षक भास्कर कांबळे, सहायक पोलिस निरीक्षक विष्णूकांत कऱ्हाळे, पोलिस उपनिरीक्षक सुरेश भोसले, पोलिस उपनिरीक्षक अनिता राठोड, नगराध्यक्ष प्रवीण देशमुख, उपनगराध्यक्ष मुख्तेदारखॉँ पठाण, पंडितराव लंगडे, गुणवंत वीरकर, सचिन काळे, डॉ. विशाल लंगडे, तुकाराम साखरे, ज्ञानदीप साखरे यांनी अभिनंदन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.