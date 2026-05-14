Deglur Police : राजकीय व्यासपीठावरील शुभेच्छांचा फटका; देगलूरचे पोलीस निरीक्षक मुंडे बदली

देगलूर : एका राजकीय कार्यक्रमातील भाषण आणि त्यावेळी गणवेशात दिलेल्या ‘निवडणूक शुभेच्छां’ची चर्चा अखेर देगलूरच्या पोलीस निरीक्षकांच्या बदलीपर्यंत पोहोचली. काँग्रेसच्या प्रदेश पातळीवरील एका कार्यकर्त्याच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात पोलीस निरीक्षक मारुती मुंडे यांनी केलेल्या वक्तव्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. पोलिस अधिकाऱ्याने राजकीय व्यासपीठावरून व्यक्त केलेल्या शुभेच्छांवरून विविध स्तरांतून टीका होताच जिल्हा पोलीस अधीक्षक अविनाशकुमार यांनी तत्काळ दखल घेत श्री मुंडे यांची नांदेड येथे बदली केली..त्यांच्या जागी भाग्यनगर पोलीस ठाण्यात कार्यरत असलेले पोलीस निरीक्षक सूर्यमोहन बोलमवाड यांची देगलूर येथे नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांनी बुधवारी (ता. १३) रात्री उशिरा पदभार स्वीकारला..मारुती मुंडे यांनी देगलूर शहराचा कारभार काही प्रमाणात नियंत्रणात ठेवला असला, तरी त्यांच्या कार्यशैलीभोवती कायम वादाचे सावट राहिले. काही सामाजिक व राजकीय कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या कथित संपत्तीची चौकशी करण्याची मागणी करत मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषण आंदोलन छेडले होते. या आंदोलनाची जिल्हाभरात मोठी चर्चा रंगली होती..नवीन पोलीस निरीक्षक सूर्यमोहन बोलमवाड यांना पोलीस प्रशासनाचा प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी अहिल्यानगर येथे पोलीस उपनिरीक्षक म्हणून काम पाहिले असून मुंबई क्राईम ब्रँच, जुहू पोलीस ठाणे, सोनपेठ, भाग्यनगर तसेच वाहतूक शाखेतही त्यांनी जबाबदारी सांभाळली आहे. नांदेड जिल्हा विशेष शाखेचे प्रमुख म्हणूनही त्यांनी काम केल्याने जिल्ह्याच्या भौगोलिक व सामाजिक परिस्थितीची त्यांना चांगली जाण असल्याचे मानले जाते..देगलूर शहरात पुन्हा डोके वर काढणारे अवैध व्यवसाय, मटका-जुगाराचे वाढते जाळे, अवेद्य रेती वाहतूक, कर्नाटक राज्यातून होणारी देगलूर परिसरात गुटख्याची तस्करी, स्वस्त धान्य दुकानाच्या माल काळाबाजार जाण्याचा प्रकार तसेच दिवसेंदिवस गंभीर बनत चाललेली वाहतूक कोंडी ही आव्हाने नव्या पोलीस निरीक्षकांसमोर असणार आहेत. कायदा व सुव्यवस्था राखत शहरातील पोलिसी यंत्रणेला अधिक गतिमान करण्याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.