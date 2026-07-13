Paithan News : खराब रस्त्यामुळे नाथवंशजांचा विना बैलाची गाडी गावातील ८० ते १०० ग्रामस्थांनी स्वतः गाडीला जुंपून सात किलोमीटरचा कठीण घाटमार्ग केला पार

पैठण - शांतिब्रह्म संत एकनाथ महाराजांचा आषाढी एकादशीनिमित्त पंढरपूरकडे निघालेला पायी दिंडी सोहळा सोमवारी (ता. १३) बीड जिल्ह्यातील शिरूर कासार तालुक्यातील हटकरवाडी येथे पोहोचला. डोंगरघाटातील अत्यंत खराब रस्त्यामुळे नाथवंशजांचा विना बैलाची ही गाडी बैलांच्या साहाय्याने पुढे नेणे शक्य न झाल्याने गावातील ८० ते १०० ग्रामस्थांनी स्वतः गाडीला जुंपून सात किलोमीटरचा कठीण घाटमार्ग पार केला..या प्रसंगी ग्रामस्थांच्या भक्तिभावाचा आणि सेवाभावाचा अनोखा प्रत्यय आला. बालाघाटाच्या माती, दगडधोंड्याने भरलेल्या घाटाच्या मार्गावरुन नाथवंशज रघुनाथ महाराज गोसावी आणि योगेश महाराज गोसावी यांना घेऊन जाणारी सजविलेली बैलगाडी ग्रामस्थांनी दोरी आणि काठ्यांच्या साहाय्याने ओढत मुख्य मार्गापर्यंत आणली..त्यानंतर पालखी सोहळ्याला भावपूर्ण निरोप देण्यात आला. अनेक वर्षांपासून या डोंगररस्त्याची दुरुस्ती न झाल्याने हटकरवाडीतील ग्रामस्थांनी नाथवंशजांचा विना दर लाकडी बैल गाडीतून ओढण्याची परंपराच जपली आहे. 'नाथभक्तीची शक्तीच हे कार्य करण्याचे बळ देते,' अशी भावना ग्रामस्थांनी व्यक्त केली. बालाघाटाच्या डोंगरकुशीत वसलेल्या सुमारे १,४०० लोकसंख्येच्या हटकरवाडी गावाला जोडणारा रस्ता अत्यंत खराब अवस्थेत आहे..रायमोहा-पाटोदा मार्गावरील आव्हळवाडीपासून सुमारे तीन किलोमीटरचा कच्चा डोंगररस्ता असल्याने खासगी वाहतूकही कठीण ठरते. गावातील नागरिकांना अनेकदा बैलगाडीतूनच प्रवास करावा लागतो. पाण्याचे स्रोत नसल्याने येथील बहुतांश कुटुंबांचा उदरनिर्वाह उसतोडणीवर अवलंबून असून हटकरवाडीची ओळख 'शंभर टक्के उसतोड मजुरांचे गाव' अशी आहे..रात्रीतुन केली वारकऱ्यांच्या पाण्याची व्यवस्थायंदाही पालखीसोबत असलेले पाण्याचे टँकर रस्त्याअभावी गावात पोहोचू शकले नाहीत. त्यामुळे ग्रामस्थांनी मध्यरात्रीपासून बैलगाड्यांच्या साहाय्याने पाण्याची व्यवस्था करून वारकऱ्यांची तहान भागविली. कठीण डोंगरघाटात कोणताही विसावा न घेता ग्रामस्थांनी रथ ओढून सामुदायिक सेवाभाव आणि नाथभक्तीचे प्रेरणादायी दर्शन घडविले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.