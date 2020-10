भूम शहरात मंदिराच्या कळसावर कोसळली वीज

भूम ( उस्मानाबाद) : शहरातील कसबा पेठेतील श्रीकृष्ण मंदिरावर वीज पडल्याने शिखराच्या कळसाचे नुकसान झाले. दरम्यान, परिसरातील घरांमधील वीज उपकरणांचेही मोठे नुकसान झाले. ही घटना सोमवारी सायंकाळी साडेसात ते आठच्या दरम्यान घडली.



येथे सायंकाळी विजेच्या कडकडाटासह पावसाला सुरवात झाली. पाऊस सुरू असताना मोठ्या प्रमाणात विजेचा कडकडाट झाला. यावेळी कसबा येथील पुरातन श्रीकृष्ण मंदिराच्या शिखरावर वीज पडल्याने शिखराच्या तांब्याचा कलश पडून त्याचे टुकडे झाले तर काही प्रमाणात शिखराचा भाग ढासळला. परिसरातील घरांमधील वीज उपकरणांचेही मोठे नुकसान झाले. यात अजय रमेश खंडागळे यांचा टीव्ही आणि पंखा, अमर चाऊस यांचा पंखा, महंमद चाऊस यांचा फ्रिज, जुमान चाऊस यांचा फ्रिज, इंनुस शेख यांचा टीव्ही पंखा तर आबा जाधव यांचा टीव्ही, पंखा तसेच आवद चाऊस यांचा पंखा, उबेद चाऊस यांचा पंखा यासह विविध नागरिकांचे इलेक्ट्रॉनिक साहित्य जळाल्याने मोठे नुकसान झाले आहे. संपादन - सुस्मिता वडतिले

