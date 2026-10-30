Dr. Tanaji Sawant : जिल्हा परिषदेत सहा महिन्यांत सत्ताबदल घडवणार; डॉ. तानाजी सावंतांचा इशारा

- धनंजय शेटेधाराशिव : जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी महायुतीमध्ये सर्व काही आलबेल नसल्याचे संकेत आमदार प्रा. डॉ. तानाजीराव सावंत यांच्या वक्तव्यावरून मिळत आहेत. जिल्हा परिषदेत सदस्यांना दुय्यम वागणूक देऊन मनमानी कारभार केला जात असेल, तर तो सहन केला जाणार नाही. गरज पडल्यास अवघ्या सहा महिन्यांत सत्तेची समीकरणे बदलून दाखवू, असा आक्रमक इशारा सावंत यांनी परंडा येथे दिला. त्यांच्या या विधानामुळे जिल्हा परिषदेतील राजकीय संघर्ष पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधताना सावंत यांनी जिल्हा परिषदेत सदस्यांच्या सन्मानाचा मुद्दा उपस्थित केला. सदस्यांच्या जीवावर सत्ता स्थापन झाली असेल, तर त्यांना योग्य वागणूक मिळणे आवश्यक आहे. कोणताही निर्णय त्यांच्यावर लादणे किंवा त्यांना वेठबिगार असल्याप्रमाणे वागवणे चुकीचे आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले..'जिल्हा परिषदेत कोणाचाही सत्तेचा माज चालू देणार नाही. अन्यायकारक वागणूक मिळत असेल, तर सदस्यांनी त्याविरोधात आवाज उठवावा. जिल्हा परिषदेत आमचाही वाटा आहे. तिथे ‘हम करे सो’ अशी मनमानी चालणार नाही. सहा महिन्यांत सत्तापालट करून दाखवू,” असा इशारा सावंत यांनी दिला. सदस्यांच्या कामकाजात अनावश्यक हस्तक्षेप न करता प्रशासकीय बाबींमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन करावे, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राजकारणापेक्षा जनतेच्या प्रश्नांना प्राधान्य देण्याचे आवाहन त्यांनी केले..सावंत यांनी आमदार राणाजगजितसिंह पाटील आणि जिल्हा परिषद अध्यक्षा अर्चना पाटील यांचा थेट नामोल्लेख टाळला असला, तरी त्यांच्या वक्तव्याचा रोख पाटील गटाकडे असल्याची राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे. यापूर्वीही जिल्हा परिषदेत सत्ताबदलाच्या घडामोडींमध्ये सावंत यांनी भूमिका बजावली असल्याने त्यांच्या नव्या इशाऱ्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात आहे. भाजपमधील काही नाराज सदस्यांनी त्यांची पुण्यात भेट घेतल्याचीही चर्चा आहे..जिल्हा परिषदेच्या ५५ जागांपैकी भाजपला १९, शिवसेना शिंदे गटाला १५, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाला सहा जागा मिळाल्या आहेत. महायुतीकडे ४० जागांचे बहुमत असले, तरी अंतर्गत नाराजीमुळे सत्ताधाऱ्यांसमोर राजकीय आव्हान उभे राहण्याची शक्यता आहे.येत्या ३ नोव्हेंबरला होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत सदस्यांची भूमिका निर्णायक ठरू शकते. सावंत समर्थक आणि शिवसेना गटाची भूमिका काय राहणार, याकडे लक्ष लागले आहे. बहुमताच्या जोरावर सत्ता टिकवण्यात सत्ताधारी यशस्वी होणार की नाराज सदस्यांच्या भूमिकेमुळे नव्या राजकीय समीकरणांना जन्म मिळणार, याचे उत्तर आगामी घडामोडींमध्ये मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.