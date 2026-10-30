मराठवाडा

Dr. Tanaji Sawant : जिल्हा परिषदेत सहा महिन्यांत सत्ताबदल घडवणार; डॉ. तानाजी सावंतांचा इशारा

‘सदस्यांना वेठबिगार समजू नका, सत्ताधाऱ्यांची मनमानी सहन करणार नाही’; पाटील गटावर अप्रत्यक्ष निशाणा
Dr. Tanaji Sawant

Dr. Tanaji Sawant

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- धनंजय शेटे

धाराशिव : जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी महायुतीमध्ये सर्व काही आलबेल नसल्याचे संकेत आमदार प्रा. डॉ. तानाजीराव सावंत यांच्या वक्तव्यावरून मिळत आहेत. जिल्हा परिषदेत सदस्यांना दुय्यम वागणूक देऊन मनमानी कारभार केला जात असेल, तर तो सहन केला जाणार नाही. गरज पडल्यास अवघ्या सहा महिन्यांत सत्तेची समीकरणे बदलून दाखवू, असा आक्रमक इशारा सावंत यांनी परंडा येथे दिला. त्यांच्या या विधानामुळे जिल्हा परिषदेतील राजकीय संघर्ष पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

Loading content, please wait...
Warning
Power
Zilla Parishad