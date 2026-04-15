Parli Vaijnath News : वाढत्या विजेच्या मागणीच्या काळात परळी वीज केंद्राचा राज्याला मोठा आधार; १२५ दिवसांत ५५५.३९ मिलीयन युनीट विजेची निर्मिती

परळी वैजनाथ - वाढत्या तापमानामुळे राज्यातील वाढत्या विजेच्या मागणीला परळी वैजनाथ येथील औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्राने मोठा आधार दिला असून केंद्रातील संच क्रमांक सहाने गेल्या १२५ दिवसांत एकदाही बंद न पडता सलग चालून ५५५.३९ मिलीयन युनिट विजेची निर्मिती करून विक्रम प्रस्थापित केला आहे..बुधवारी (ता. १५) हा विक्रम वीज केंद्राच्या इतिहासात नोंदवला गेला आहे. या बरोबरच हा संच सलग ४८५ दिवसांत कार्यरत रहात एकदाही संचाची बॉयलर ट्युब लिक झाली नाही, हा ही येथे विक्रमच आहे. वीज निर्मितीचा हा विक्रम करताना हा संच गेल्या १२५ दिवसांत पूर्ण क्षमतेने म्हणजे २५० मेगावॅट दर तासाला चालला आहे. १२५ दिवसांत या संचाने ५५९.३९ मिलियन युनिट एवढी विक्रमी वीजनिर्मिती केली आहे..या कालावधीत संच चालण्याची क्षमता ९१.४३ टक्के अशी होती. या वीजनिर्मितीसाठी ऑईलही अत्यल्प लागले आहे. यामुळे मोठ्या ऑईलची बचत या संचाने या कालावधीत केली आहे. परळी वीजनिर्मिती केंद्रात सध्या २५० मेगावॅट क्षमतेचे तीन संच कार्यान्वित आहेत. १२५ दिवसांत विक्रमी वीजनिर्मिती केल्याबद्दल व संच अखंडपणे कार्यरत राहिल्याबद्दल वीज केंद्राचे मुख्य अभियंता सुनील इंगळे व त्यांच्या सहकार्यांनी वीज केंद्राच्या अधिकारी, अभियंते व कर्मचार्यांचे अभिनंदन केले आहे.