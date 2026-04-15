मराठवाडा

Parli Vaijnath News : वाढत्या विजेच्या मागणीच्या काळात परळी वीज केंद्राचा राज्याला मोठा आधार; १२५ दिवसांत ५५५.३९ मिलीयन युनीट विजेची निर्मिती

वाढत्या तापमानामुळे राज्यातील वाढत्या विजेच्या मागणीला परळी वैजनाथ येथील औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्राने दिला मोठा आधार.
Parli Power Station

लक्ष्मण वाकडे
Updated on

परळी वैजनाथ - वाढत्या तापमानामुळे राज्यातील वाढत्या विजेच्या मागणीला परळी वैजनाथ येथील औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्राने मोठा आधार दिला असून केंद्रातील संच क्रमांक सहाने गेल्या १२५ दिवसांत एकदाही बंद न पडता सलग चालून ५५५.३९ मिलीयन युनिट विजेची निर्मिती करून विक्रम प्रस्थापित केला आहे.

