Jalna News : भाववाढीचा असाही परिणाम! सोने-चांदी विकण्याकडे ग्राहकांचा भर

जालना - मागील काही महिन्यापासून सोने-चांदीच्या दरात सातत्याने चढउतार पाहायला मिळाली. मात्र, आता सोने- चांदीच्या दरात वाढ झाल्याने खरेदीचा ट्रेंड बदलला आहे. थेट सोने चांदीच्या नव्या वस्तू खरेदी करण्याऐवजी ग्राहक जुने सोने- चांदीच्या बदल्यात नवे खरेदीला पसंती देत आहे. तर काही जास्तीचा पैसा मिळतो म्हणून नफा वसुलीवर भर देत आहे..जागतिक घडामोडीतून निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेमुळे सोने-चांदीच्या दरात मोठी भाववाढ झाली आहे. लग्नसराईचे दिवस सुरू झालेले असताना देखील सोने- चांदी खरेदीत उठाव दिसून येत नाही. दरम्यान, येथील सराफा बाजारात सोमवारी ( ता.पाच) १० ग्रॅम सोन्याचा १ लाख ३८ हजार रुपये तर, १ किलो चांदीचा २ लाख ४० हजार दर होता..सोने-चांदीची भाव वाढ होताच खरेदीचा ट्रेंड बदलला आहे. जुने सोने देऊन नवीन सोने खरेदी करण्यावर ग्राहक भर देत आहेत. तसेच कमी भावाने खरेदी केलेले जुने सोने- चांदी विकून काहीजण नफा वसुलीवरही भर देत आहे.दरम्यान , भाव वाढल्याने नवीन सोने-चांदी खरेदी करणे परवडत नसल्याने हा मार्ग अनेकांनी वापरला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यामुळे जुन्या भावात खरेदी केलेल्या सोन्याला नव्याने झळाळी मिळत असल्याने ग्राहकांचा कल बदलला आहे. त्यामुळे जुने सोने-चांदी देऊन नवीन खरेदीकडे ग्राहक वळले असल्याचे सराफा व्यापारी सांगत आहेत..जागतिक घडामोडीतून निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेमुळे सोने-चांदीच्या दरात मोठी भाववाढ झाली आहे. तसेच आगामी काळात पुन्हा भाववाढ होणार आहे. सध्या लग्नसराईचे दिवसाला सुरवात झाली आहे. त्यामुळे ग्राहकांकडून जुन्या सोन्याच्या बदल्यात नवीन सोने खरेदी करण्यावर भर दिला जात आहे. तसेच काही जण जुने सोने विकून नफा वसुली देखील करत आहे. जुन्या सोन्यातील घट वजा करून नवे सोने दिले जाते. या प्रक्रियेला बदली सोने असे म्हणतात.- शरद जैन, व्यापारी, जालना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.