मराठवाडा

Jalna News : भाववाढीचा असाही परिणाम! सोने-चांदी विकण्याकडे ग्राहकांचा भर

जागतिक घडामोडीतून निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेमुळे सोने-चांदीच्या दरात मोठी भाववाढ झाली आहे.
gold purchase

gold purchase

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जालना - मागील काही महिन्यापासून सोने-चांदीच्या दरात सातत्याने चढउतार पाहायला मिळाली. मात्र, आता सोने- चांदीच्या दरात वाढ झाल्याने खरेदीचा ट्रेंड बदलला आहे. थेट सोने चांदीच्या नव्या वस्तू खरेदी करण्याऐवजी ग्राहक जुने सोने- चांदीच्या बदल्यात नवे खरेदीला पसंती देत आहे. तर काही जास्तीचा पैसा मिळतो म्हणून नफा वसुलीवर भर देत आहे.

Loading content, please wait...
Gold Rate
Jalna
Silver
rates hike

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com