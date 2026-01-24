मराठवाडा

Paithan News : पैठणी विणकर कविता ढवळे यांना राष्ट्रपती भवन येथे आयोजित 'ॲट होम' कार्यक्रमासाठी विशेष निमंत्रण

गेली २५ वर्षांपासून पैठणी विणकर म्हणून कविता ढवळे काम करीत आहेत. दोन वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांचा 'मन की बात' या कार्यक्रमात गौरव केला होता.
Paithani Weaver Kavita Dhavale

Paithani Weaver Kavita Dhavale

sakal

चंद्रकांत तारु
Updated on

पैठण - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'मन की बात' या कार्यक्रमात दखल घेवुन पंतप्रधान यांनी गौरव केलेल्या पैठण येथील पैठणी विणकर कविता ढवळे यांना ७७ व्या भारतीय प्रजासत्ताक दिनानिमित्त राष्ट्रपती भवन नवी दिल्ली, येथे आयोजित 'ॲट होम' कार्यक्रमासाठी विशेष निमंत्रण मिळाले आहे. या निमंत्रणामुळे महाराष्ट्राच्या 'सौभाग्यचं लेणं' पैठणीचा देशपातळीवर गौरव होत आहे.

Loading content, please wait...
Republic Day
Event
paithani
Rashtrapati Bhavan
PM Narendra Modi
Invitation

Related Stories

No stories found.